Thursday, September 07, 2017
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Запорізькі банки перерахували до бюджету 33 мільйони з процентних доходів своїх вкладників

Деталі
вересня 07, 2017

Податок на доходи фізосіб з банківських процентів з початку року залучив до бюджету майже 33 мільйони гривень. Лише у серпні сплачено 4,3 мільйона, що на півмільйона більше, ніж торік.
Найбільші суми податку держбюджет отримав від вкладників м. Запоріжжя –23,6 мільйона гривень, від платників Мелітопольської ОДПІ надійшло 3 мільйони, Бердянської – 1,9 мільйона, Пологівської – 1,3 мільйона, Енергодарської – 1,2 мільйона, Токмацької – майже мільйон та Вільнянської ОДПІ – 730 тисяч.
На сьогодні у Запорізькій області понад 40 суб'єктів господарювання є відповідальними за утримання і перерахування до держбюджету податку на доходи фізичних осіб за виплаченими процентами від вкладів, депозитів у банківських установах або кредитних спілках.
При цьому у податковому розрахунку відображається лише загальна сума нарахованих доходів та утриманого податку. Інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу-платника податку, якій нараховані такі доходи, залишається конфіденційною.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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