Деталі вересня 07, 2017

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області згідно з визначеними законодавством повноваженнями здійснює контроль на території

Запорізької області за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, в т. ч. законністю використання бюджетних коштів.

Тому звертаємося до громадян: якщо вам відомі факти порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного і комунального майна підприємствами, установами та організаціями, випадки можливих корупційних або інших неправомірних дій (бездіяльності) та рішень посадових осіб органів Держаудитслужби при здійсненні ними своїх повноважень, повідомляйте про це за телефоном довіри.

Телефон довіри управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області функціонує в робочі дні з 9.00 до 18.00 години (в п’ятницю до 16.45) за телефоном

(061) 787-61-78.

Крім того, повідомляємо про номери телефонів довіри Східного офісу Держаудитслужби (м.Дніпро) – (0562) 770-31-62 та Держаудитслужби України (м.Київ) - (044) 425-80-30.