Юліана Козаченко: «Запорізькі підприємства компенсували регіону 186 мільйонів гривень «екоподатку»

Деталі вересня 19, 2017

За вісім місяців 2017 року до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 186 мільйонів гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Зокрема, до державного бюджету сплачено 37,2 мільйона, до місцевих – 148,7 мільйона.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження "екоподатку" в регіоні суттєво зросли. У порівнянні з показниками минулого року – на 156 мільйонів. Більше третини із загальної суми підприємства перерахували у серпні – 68,3 мільйона, що на 57,4 мільйона перевищує серпневі дані 2016-го.

– Кошти, компенсовані підприємствами-забруднювачами, у своїй більшості надходять до місцевих бюджетів. Сьогодні 80 відсотків "екоподатку" залишається у скарбницях тих територій, де розташовані об'єкти, які завдають шкоди довкіллю. У Запорізькому регіоні налічується понад 2,6 тисячі суб'єктів господарювання, виробнича діяльність яких пов'язана із викидами небезпечних речовин, – зазначила Юліана Козаченко.

Найбільше екологічного податку сплатили підприємства Енергодарської ОДПІ – 151,5 мільйона, платники Вільнянської ОДПІ спрямували 19,5 мільйона, м. Запоріжжя – 7,6 мільйона, Мелітопольської ОДПІ – 2,7 мільйона, Бердянської – майже 2 мільйони, Пологівської – 1,5 мільйона та Токмацької ОДПІ – 1,3 мільйона.

Зазначимо, ставки податку залежать від найменування забруднюючої речовини, класу небезпечності. Наприклад, за викиди в атмосферне повітря однієї тонни фенолу ставка складає понад 10 тисяч гривень, газоподібних фтористих сполук – 5,4 тисячі, свинцю та його сполук – більш ніж 93 тисячі.

Головне управління ДФС у Запорізькій області