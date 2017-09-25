Ринок праці Запорізької області

Деталі вересня 25, 2017

Станом на 22 вересня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,7 тис. осіб, з них 11,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 22 вересня 2017 року – 1164 одиниці (у м. Запоріжжі – 692 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних). Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 189 громадян. З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 102 особи.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.