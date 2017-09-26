Запорізькі аудитори за вісім місяців 2017 року забезпечили відшкодування втрат на суму майже 47 млн гривень

Деталі вересня 26, 2017

Протягом січня-серпня 2017 року фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових

та матеріальних ресурсів, на суму майже

47 млн гривень. За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 55 управлінських рішень та врахували 20 пропозицій за підсумками державних фінансових аудитів.

Правоохоронним органам передано 32 матеріали контрольних заходів, за результатами розгляду яких розпочато 10 досудових розслідувань та вручено 23 письмові повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

До підприємств, установ та організацій, під час ревізій в яких виявлені порушення законодавства, у 40 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято 2 вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням субвенції на суму

119,32 тис. гривень.

За допущені порушення 53 особи притягнуто до адміністративної та 28 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на суму понад 23 млн гривень.



Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області