Заробітна плата 10 тис грн.? Це не межа …

Деталі листопада 22, 2017

Наразі ринок праці доволі мобільний. Попит роботодавців залежить від економічної ситуації в країні в цілому, від розвитку окремо взятого підприємства, від сезонності та ще багатьох факторів. Але все частіше роботодавець шукає «універсального» робітника, здатного виконувати декілька функцій, здатного навчатись та готового до змін. І чим більше працівник має професійних навичок, тим більшу заробітну плату готовий надати роботодавець.

В базі актуальних вакансій, які роботодавці надали до служби зайнятості Запорізької області станом на 21 листопад 2017р. є вакансії з заробітною платою вище 10 тис. гривень. І це не керівні посади, а саме робітничі.

Так, робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будинків, який має навички роботи електрогазозварника, електромонтера, лицювальника компанія пропонує заробітну плату в 10 тисяч грн.

Для людей з інвалідністю також знайдеться достойна робота. Один із металургійних комбінатів міста готовий платити майстру виробничої дільниці 15,4 тисячі гривень.

Вже стабільно останнім часом спостерігається неабияка зацікавленість роботодавців у кваліфікованих робітниках. Працедавцям потрібні продавці, водії, електромонтери, слюсарі, медсестри, токарі та інші представники робочих професій.

«Водночас, хочеться зауважити, що в Запорізькій області за січень-жовтень 2017 року середня тривалість «життя» (укомплектування) вакансії складає 8 днів. Тож, для тих хто шукає роботу з гідною заробітною платою нагадуємо, що треба бути активними на ринку праці. Звернувшись до будь-якого центру зайнятості області або скористатись послугою «Підбір роботи он-лайн» у соціальній мережі Фейсбук, Ви завжди можете розраховувати отримати інформацію про актуальні пропозиції роботодавців., і спільними зусиллями», - інформує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47