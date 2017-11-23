У Запоріжжі на сесії міської ради збалансують бюджет міста

Деталі листопада 23, 2017

До порядку денного двадцять третьої сесії Запорізької міської ради включені близько п'ятдесяти питань, що стосуються різних сфер міського

господарства: житлово-комунального господарства, благоустрою міста, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення і так далі.

Значна частина проектів рішень, винесених на розгляд сесії, стосується коригування бюджету Запоріжжя на 2017 рік. Це необхідно для балансування показників його доходної та видаткової частини.

Відкриваючи сесію міської ради, Володимир Буряк прокоментував основні питання сьогоднішньої сесії. Міський голова зазначив, що в грудні 2016 року бюджет Запоріжжя був прийнятий з дефіцитом близько 850 мільйонів гривень.

Це було зроблено свідомо, щоб мати можливість запланувати реалізацію ряду необхідних для міста програм, проектів. Дефіцит закладався в бюджеті розвитку міста, що дозволено відповідно до законодавства. Покрити цей дефіцит планувалося за рахунок додаткових надходжень до міського бюджету. Збільшення доходів вдалося домогтися, але при цьому росли і витрати міського бюджету. Сьогодні виникла необхідність відкоригувати бюджет.

- Певних результатів вдалося досягти. На сьогодні дефіцит становить близько 543 мільйонів гривень, тобто він скоротився. При цьому вдалося досить багато зробити в реалізації міських програм. Сьогодні ми балансуємо бюджет з урахуванням наявних показників, - сказав Володимир Буряк.

Міський голова повідомив, що при коригуванні бюджету зменшується фінансування ряду об'єктів. Без скорочення витрат сьогодні не обійтися. Це технічне рішення, яке потрібно прийняти відповідно до законодавства. Відзначимо, скоротити фінансування в першу чергу планується на перехідних об'єктах, роботи на яких будуть продовжені наступного року.

За словами Володимира Буряка, були і недоробки з проектуванням, освоєнням коштів. Цього не можна заперечувати. Цей факт також вплинув на перерозподіл коштів. При коригуванні перевага віддається збереженню фінансування об'єктів з високим ступенем готовності.

- Зняття коштів не означає, що міська влада забуде про ці об'єкти. Фінансування робіт буде продовжене в наступному році. Як ми й обіцяли, вони будуть виконані, - заявив Володимир Буряк.

Міський голова підкреслив, що бюджет розвитку Запоріжжя буде прийматися і на наступний рік. Це буде зроблено, незважаючи на проблемні питання формування місцевих бюджетів, які існують на даний момент. За словами фахівців, не виключено, що він знову буде прийнятий з дефіцитом, з розрахунком на додаткові доходи. В іншому випадку місто просто не матиме можливості вчасно прийняти багато необхідних програм, які при надходженні фінансування можна буде реалізувати.