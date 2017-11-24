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На Запоріжжі аудитори попередили порушення у сфері закупівель на 1,3 млрд гривень

Деталі
листопада 24, 2017

Фахівці управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області з початку 2017 року проаналізували 66 ризикових процедури закупівлі

товарів, робіт та послуг (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) на загальну суму понад 3 мільярди  гривень. З них 38 процедур закупівель з порушеннями. Так, зокрема, у ході проведення аналізу встановлено порушення при визначенні порядку закупівель, оприлюднення інформації та документів, невідхилення тендерних пропозицій та невідміну торгів,  неправомірне застосування переговорної процедури закупівлі.
За результатами дослідження цих ризикових закупівель попереджено використання коштів з порушенням законодавства у сфері закупівель на загальну суму 1, 3 мільярди гривень. Зокрема, відмінено 22 процедури закупівель та розірвано 1 договір.

 

Прес-служба управління Східного офісу

Держаудитслужби в Запорізькій області

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