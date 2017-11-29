У Запорізькій області триває декада зайнятості людей з інвалідністю

Деталі листопада 29, 2017

3 грудня відзначається Міжнародний день інвалідів. Це день підведення підсумків того, що було зроблено для цієї категорії громадян, аналізу фактичного

положення людей з особливими потребами в суспільстві та визначення планів по поліпшенню їх життєвого рівня.

Одним із основних питань є забезпечення гідної зайнятості інвалідів.

«На шляху працевлаштування перед людьми з обмеженими фізичними можливостями постає багато перешкод, у т.ч. психологічних, які пов’язані зі ставленням суспільства до особливого статусу інвалідів.

Служба зайнятості приділяє велику увагу питанню працевлаштування найуразливіших категорій громадян, в т.ч. людям з інвалідністю. Фахівцями проводиться багато групових заходів, які підвищували мотивацію до працевлаштування, впевненість у своїх силах. Семінари для людей з інвалідністю, тренінги, семінари з техніки пошуку роботи та ярмарки вакансій, всі ці заходи допомагали зорієнтуватися на ринку праці, якомога швидше адаптуватися інвалідам до соціуму та знайти роботу, яка відповідатиме їх потребам.

Кожній особі з інвалідністю забезпечується надання адресної допомоги щодо сприяння працевлаштуванню, враховуючи рівень медичної та трудової реабілітації, а також попит підприємств, установ та організацій області на робочу силу», – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

З початку року до Запорізької обласної служби зайнятості звернулись 2374 інваліди. За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 590 осіб з інвалідністю. Приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 288 інвалідів. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 8 безробітних інвалідів.

За направленням обласної служби зайнятості професійне навчання проходили 178 безробітних із числа інвалідів, 161 особу працевлаштовано після проходження навчання.

Наразі в Запорізькій області триває акція «Декада зайнятості осіб з інвалідністю, у тому числі учасників антитерористичної операції». У цей період в базових центрах зайнятості проводяться заходи, спрямовані на забезпечення зайнятості осіб цих категорій. Запрошуємо до центрів зайнятості громадян, які шукають роботу.



Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47