Wednesday, November 29, 2017
    .
    • .

У Запорізькій області триває декада зайнятості людей з інвалідністю

Деталі
листопада 29, 2017

3 грудня відзначається Міжнародний день інвалідів. Це день підведення підсумків того, що було зроблено для цієї категорії громадян, аналізу фактичного

положення людей з особливими потребами в суспільстві та визначення планів по поліпшенню їх життєвого рівня.
Одним із основних питань є забезпечення гідної зайнятості інвалідів.
«На шляху працевлаштування перед людьми з обмеженими фізичними можливостями постає багато перешкод, у т.ч. психологічних, які пов’язані зі ставленням суспільства до особливого статусу інвалідів.
Служба зайнятості приділяє велику увагу питанню працевлаштування найуразливіших категорій громадян, в т.ч. людям з інвалідністю. Фахівцями проводиться багато групових заходів, які підвищували мотивацію до працевлаштування, впевненість у своїх силах. Семінари для людей з інвалідністю, тренінги, семінари з техніки пошуку роботи та ярмарки вакансій, всі ці заходи допомагали зорієнтуватися на ринку праці, якомога швидше адаптуватися інвалідам до соціуму та знайти роботу, яка відповідатиме їх потребам.
Кожній особі з інвалідністю забезпечується надання адресної допомоги щодо сприяння працевлаштуванню, враховуючи рівень медичної та трудової реабілітації, а також попит підприємств, установ та організацій області на робочу силу», – розповідає  директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
З початку року до Запорізької обласної служби зайнятості звернулись 2374 інваліди. За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 590 осіб з інвалідністю. Приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 288 інвалідів. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності  отримали 8 безробітних інвалідів.  
За направленням обласної служби зайнятості професійне навчання проходили 178 безробітних із числа інвалідів, 161 особу працевлаштовано після проходження навчання.
Наразі в Запорізькій області триває акція «Декада зайнятості осіб з інвалідністю, у тому числі учасників антитерористичної операції». У цей період в базових центрах зайнятості проводяться заходи, спрямовані на забезпечення зайнятості осіб цих категорій. Запрошуємо до центрів зайнятості громадян, які шукають роботу.

 


Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large98

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 