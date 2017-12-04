Ринок праці Запорізької області

Деталі грудня 04, 2017

Станом на 01 грудня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,6 тис. осіб, з них 14,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 01 грудня 2017 року – 1418 одиниць (у м. Запоріжжі – 886 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).

З початку листопада 2017 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 251 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 67 безробітних, які перебували на обліку.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.