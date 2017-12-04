Володимир Буряк: «До Запоріжжя вже надійшли вісім нових автобусів. У 2018 році закупівлю автобусів буде продовжено»

Деталі грудня 04, 2017

Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради, яке пройшло під головуванням міського голови Володимира Буряка. Було

розглянуто понад шістдесят питань, що стосуються різних сфер життєдіяльності міста.

Відкриваючи засідання виконавчого комітету, міський голова повідомив, що до Запоріжжя вже надійшли перші вісім автобусів «МАЗ», придбані на умовах фінансового лізингу. Ще кілька автобусів місто отримає в найближчі дні.

- Хочу подякувати депутатам міської ради, які, хоча і не з першого разу, підтримали внесення змін до програми закупівлі автобусів. Перші вісім автобусів вже у Запоріжжі. Чому ми на це пішли? У Запоріжжі є проблема з перевезенням пасажирів. Це розуміють всі. Закупівля комунальних автобусів - один з кроків для вирішення проблеми, - повідомив Володимир Буряк.

Міський голова зазначив, що сьогодні поставлено завдання збільшити частку комунального транспорту на ринку пасажирських перевезень в місті до 30% і більше. Це дозволить впливати на цю сферу економічними важелями, знизить залежність від приватних перевізників. Це стане сигналом для приватних автотранспортних підприємств, що вони також повинні інвестувати в розвиток свого бізнесу, закуповувати новий рухомий склад.

В рамках програми фінансового лізингу місто отримає 35 автобусів. З них 14 прийдуть до кінця грудня. Ще 21 - на початку 2018 року. Це стомісні автобуси «МАЗ» 203085. З низькопідлоговими входами, тобто пристосовані для проїзду людей з обмеженими можливостями. Зараз автобуси, що надійшли до Запоріжжя, проходять процедуру реєстрації, оформлення, постановки на облік.

- Сьогодні стоїть завдання, що нові автобуси повинні вийти на маршрут після 15 грудня. У наступному році ми також плануємо продовжити закупівлю автобусів. Їх може бути придбано від 35 до 70, - заявив Володимир Буряк.

Міський голова зазначив, що автобуси великої місткості працюватимуть на маршрутах, що з'єднують Шевченківський, Хортицький райони, Осипенківський мікрорайон з центром міста. Саме тут зберігаються проблеми з вивезенням пасажирів.