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«Мотор Січ» звітує

Деталі
грудня 05, 2017

За підсумками виробничої діяльності підприємсва «Мотр Січ» за 9 місяців 2017-го року, чистий дохід від реалізації продукції зріс у порівнянні

з аналогічним періодом минулого року з 7,536 млрд грн. (292 млн дол.) до 9,108 млрд грн. (343 млн дол.), при цьому чистий прибуток підприємства також зросла з 1,884 млрд грн. (73,02 млн дол.) до 2,576 млрд грн. (97,13 млн дол.).
Серійних авіадвигунів було випущено на 3,332 млрд грн. (реалізовано на 3,178 млрд грн.), що склало 37,1% (36,9%) від усієї продукції.
Ремонтних двигунів, відповідно, на 1,016 млрд грн. (реалізовано на 91 3,9 млн грн.), що склало 11,3% (10,6%) від усієї продукції.

 


За матеріалами wartime.org.ua

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