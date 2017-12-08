Право на звільнення від сплати судового збору інвалідів I та II груп, законних представників дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II гру

Деталі грудня 08, 2017

Постановою Верховного Суду України по справі № 6-1544цс17 від 18.10.2017 викладено правову позицію відносно права звільнення

від сплати судового збору інвалідів I та II груп, законних представників дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп.

Порядок розподілу та відшкодування судових витрат регламентується статтею 88 ЦПК України. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (частина друга цієї статті).

Зазначене стосується й випадку, коли рішення ухвалено на користь позивача, а відповідач звільнений від сплати судового збору.

Водночас відповідно до частин першої, другої статті 79 ЦПК України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно із частиною третьою цієї статті до витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать витрати на правову допомогу.

Положеннями частини першої статті 84 ЦПК України передбачено, що витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Враховуючи зазначені положення законодавства, якими встановлено, що витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, під час розгляду даної справи суд дійшов обґрунтованого висновку про їх стягнення з позивача на користь відповідача.



Головний спеціаліст відділу

судової роботи та міжнародного

співробітництва Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області К.О.Панасенко