Оnline-прийом

Деталі грудня 12, 2017

Для забезпечення максимального доступу мешканців Гуляйпільської об’єднаної територіальної громади до послуг, що надаються органами Пенсійного

фонду, заступник начальника управління Наталія Горпинич два рази на тиждень за допомогою скайп - зв’язку проводить online-прийом для жителів сіл Дорожнянка, Рівнопілля, Гуляйпільське та Мирне.

Так, під час нещодавнього спілкування громадяни звернулись до фахівця з питаннями стосовно термінів подачі документів для оформлення пенсії, порядку обчислення страхового стажу, перерахунку пенсії, роз’яснення чинного пенсійного законодавства. Для пенсіонерів району такі online-прийоми з особистим спілкуванням – це можливість отримати конкретну допомогу. Так, з початку запровадження скайп-зв’язку вже 42 сільських пенсіонери отримали онлайн-консультації.