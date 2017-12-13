Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області інформує:

Деталі грудня 13, 2017

Про пенсію, не виходячи з дому!

Кожен з нас хоча б раз замислювався над такими важливими питаннями: «Чи сплачує за мене роботодавець кошти до Пенсійного фонду?», «Чи вірно відображаються мої індивідуальні дані та обліковується моя заробітна плата в органах Пенсійному фонду?», «Який страховий стаж я здобув?».

За допомогою Веб-порталу Пенсійного фонду України вже на протязі п’яти років є можливість здійснювати постійний контроль за даними, що можуть впливати на пенсійні права громадян. Саме тут зручно і оперативно можна взаємодіяти з органами Пенсійного фонду та дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення до Фонду. Важливим моментом є те, що Веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально з дотриманням вимог до захисту персональних даних.

Створення Веб-порталу Пенсійного фонду дає можливість кожній застрахованій особі, яка зареєстрована у базі даних Веб-порталу, переглядати виписку із системи персоніфікованого обліку, де вказано суму заробітку, з якої сплачено страхові внески, кількість днів для стажу, відмітки про сплату страхових та єдиного внесків, відомості про спеціальний (пільговий) стаж. Маючи на руках такі дані, працівник може легко контролювати, як його роботодавець сплачує за нього єдиний внесок, і в разі потреби звернутися до нього з питаннями. Послуга перегляду персональних даних доступна в «Особистому кабінеті».

Веб-портал має зручне меню та посилання, які надають підказки та роз’яснення, що робить його простим у користуванні.

Увійшовши до «Особистого кабінету» на Веб-порталі, застраховані особи мають можливість побачити:

- розділ «Моя заробітна плата», у якому інформація щодо нарахованої заробітної плати (доходу) надається по роках у розрізі страхувальників помісячно та за рік. Крім того, за кожний рік додатково визначається загальна сума заробітної плати та загальна сума заробітку, яка враховується для розрахунку пенсії;

- розділ «Мій страховий стаж», де надаються дані про кількість днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу страхові внески; інформація надається по всіх роках та місяцях роботи особи. Таким чином, користувач має можливість відслідковувати, сплачені роботодавцем внески, повноту зарахування того чи іншого періоду роботи до страхового стажу для призначення чи перерахунку пенсії та інших соціальних виплат, гарантованих Конституцією України.

При перегляді інформації на Веб-порталі необхідно одразу звернути увагу на правильність заповнення реквізитів прізвища, ім’я, по-батькові та



ідентифікаційного номеру, наявність даних за всі роки щодо нарахованої заробітної плати по всіх роботодавцях, з ким користувач перебував у трудових відносинах, про що є записи у трудовій книжці.

Інколи до страхового стажу враховується не повний місяць роботи або взагалі якийсь період не зараховується. В такому випадку необхідно за допомогою спеціалістів Фонду встановити причину помилки та вирішити дану проблему.

Необхідно також прослідкувати на Веб-порталі правильність даних по періодах перебування на обліку особи у центрі зайнятості у статусі безробітного або, наприклад, отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, догляду за інвалідом.

Що ж до такої категорії, як пенсіонери, вони можуть щомісячно звіряти дані щодо суми пенсії, зазначеної на Веб-порталі та тої, що зараховується на їхній поточний рахунок у відділенні банку, здійснювати контроль за зміною суми призначеної пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, доплат) у порівнянні із попереднім місяцем (після здійснення перерахунку пенсії).

Для пенсіонера у розділі «Моя пенсія» є можливість перегляду даних щодо виду пенсії, суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством; назви закону, згідно з яким призначено пенсію, тощо.

Корисними функціями для пенсіонера є:

можливість звернутись із запитаннями або скаргами до Пенсійного фонду будь-якого району або області і отримати відповідь на свою поштову або електронну адресу;

замовити необхідні довідки та документи.

Для формування звернення потрібно просто обрати орган Пенсійного фонду, до якого саме адресується звернення, та в полі «текст звернення» написати текст проблемного питання, зазначити, яким чином особа бажає отримати відповідь (пошта або на електронна скринька).

Також при оформленні звернення передбачена можливість надання будь-яких додатків, для цього необхідно прикріпити файл сканованого документу.

Наприклад, у Вас виникло питання щодо запису в трудовій книжці, - відскануйте сторінку або сфотографуйте на телефон, додайте файл та опишіть проблемне питання. На Вашу адресу надішлють кваліфіковану відповідь. Це дуже зручна функція, адже не потрібно витрачати час на транспорт, відвідування Пенсійного фонду.

Звертаємо Вашу увагу, що звернення про пенсійне забезпечення (тип та розмір пенсій, порядок її виплати, тощо) необхідно адресувати до органу Пенсійного фонду України, в якому знаходиться Ваша пенсійна справа.

Опрацювання звернень в електронній формі та надання відповідей відбувається за стандартними правилами, як і для документів на паперових носіях. Спеціалісти відповідають на звернення на Веб-портал в законодавчо встановлені терміни.

Зареєстрованому користувачеві серед інших функцій в «Особистому кабінеті» можливо також переглянути графік прийому спеціалістами Пенсійного фонду.

В графіку прийому наведено хто саме веде прийом, в які дні та з якого питання. Є можливість переглянути стан запису на прийом та обрати зручний та вільний для себе день та час.

На порталі також багато довідкової інформації: від текстів законодавчих актів до адрес управлінь ПФУ в областях.

Зареєструватись на Веб-порталі дуже просто – достатньо з паспортом та ідентифікаційним кодом підійти до найближчого територіального органу Пенсійного фонду. Там не тільки допоможуть написати заяву, але за необхідністю зможуть надати допомогу в заповненні реєстраційної форми для першого входу в систему, допоможуть визначитись з логіном та паролем.

Пенсійний фонд України активно впроваджує реформи в роботі своєї системи, працює над запровадженням новітніх технологій, намагається зробити обслуговування пенсіонерів, роботодавців та громадян більш якісним, оперативним та функціональним. На протязі 2018 ріку заплановано подальший розвиток Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Зокрема:

забезпечення надання послуги із автоматичного розрахунку прогнозного розміру пенсії за даними, наявними в Державному реєстрі застрахованих осіб («Пенсійний калькулятор»);

- створення «Електронного кабінету страхувальника»;

- вдосконалення механізму доступу пенсіонерів до відомостей про здійснення пенсійних виплат (щомісячні нарахування та виплати), тощо;

- замовлення довідки про розмір пенсії, витягу з електронної пенсійної справи, індивідуальних відомостей про застраховану особу;

- подання заяв на переведення з одного виду пенсії на інший, на внесення змін до пенсійної справи, на припинення виплати в зв’язку з виїздом за межі України.

Зазначені інновації викликані активною діяльністю користувачів Веб-порталу, об’єктивним збільшенням попиту на інформаційно-управлінські послуги, які надають органи Пенсійного фонду. Подальший розвиток пенсійної системи України також залежить від активної державницької позиції громадян, в тому числі у використанні сучасних інформаційних технологій отримання інформації про систему через Веб-портал Пенсійного фонду (http://portal.pfu.gov.ua).



Головне управління Пенсійного фонду

України в Запорізькій області