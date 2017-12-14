Відшкодування втрат на понад 55 млн. гривень забезпечили запорізькі аудитори за 11 місяців 2017 року

Деталі грудня 14, 2017

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень - листопад 2017 року забезпечили усунення

порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму

55,3 млн гривень. За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 86 управлінських рішень та врахували 44 пропозиції за підсумками державних фінансових аудитів.

Правоохоронним органам передано матеріали 42 контрольних заходів, за результатами яких розпочато 18 досудових розслідувань та вручено 23 письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 56 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято 2 вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачу бюджетних коштів.

За допущені порушення 74 особи притягнуто до адміністративної та 31 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 21,3 млн гривень.



Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області