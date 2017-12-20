Wednesday, December 20, 2017
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З 1 січня 2018 року підвищено мінімальну допомогу по безробіттю для застрахованих осіб до 1440 грн

Деталі
грудня 20, 2017

На  черговому засіданні правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, яке відбулось

15 грудня 2017 року, було прийнято рішення про підвищення мінімальної допомоги по безробіттю для застрахованих осіб з 1 січня 2018 року до 1440 грн. Наразі мінімальна допомога по безробіттю для застрахованих осіб складає 1280 грн, а для незастрахованих осіб 544 грн.
 «Протягом січня-листопада 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 63,9 тис. безробітних, які перебували на обліку Запорізької обласної служби зайнятості. Середній розмір допомоги по безробіттю у листопаді 2017 року становив 1999 грн , що на 13,6 % більше порівняно з минулим роком. Завдяки реалізації активних програм сприяння зайнятості та у співпраці з роботодавцями з початку року 22,7 тис. безробітних знайшли роботу», - повідомляє директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

 

Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47

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