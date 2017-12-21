Службі зайнятості 27 років. 777 тис. громадян знайшли роботу

Деталі грудня 21, 2017

21 грудня – день народження Державної служби зайнятості. З дня створення служба пройшла важливі етапи становлення та розвитку

на ринку праці. Започаткування Державної служби зайнятості відбулося водночас із законодавчим визначенням такого соціально-економічного явища, як безробіття, усвідомленням суспільством, соціальними партнерами, органами влади нових процесів, що відбуваються на ринку праці.

Перших безробітних в Запорізькій області було зареєстровано в липні 1991 року. Час підтвердив своєчасність і нагальну потребу створення такої структури. Цього року відзначаємо 27 - річчя Державної служби зайнятості.

Служба зайнятості: 27 років на ринку праці

За роки існування Запорізької обласної служби зайнятості отримали послуги більше ніж 2,2 млн. осіб, з них: працевлаштовані – 777 тис. громадян в т.ч.: з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тис. громадян, шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 2,9 тис. осіб; шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 16,1 тис. громадян;

- пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації – 173,5 тис. громадян; Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,7 тис. громадян віком від 45 років

- взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 258,2 тис. громадян.

Час не стоїть на місці, а разом з ним розвивається, модернізується та вдосконалюється і Служба зайнятості. У нашу роботу постійно впроваджуються сучасні інноваційні підходи. Головна мета яких допомогти роботодавцю якнайшвидше знайти працівника, а шукачеві - роботу своє мрії.

Впроваджуючи нові сервіси та послуги для роботодавців та шукачів роботи, служба зайнятості досягає головної мети – вирішення питань зайнятості населення. Оперативний підбір кадрів, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці, професійне навчання на замовлення роботодавців, підвищення кваліфікації та оволодіння новою професією, надання ваучеру, організація громадських та тимчасових робіт, сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, проведення професійної орієнтації населення - всі ці послуги направлені на те, щоб допомогти безробітним знайти роботу, а підприємствам - працівників. Інформація про вакансії, відео вакансії, відео резюме пропонується клієнтам служби зайнятості сучасними сервісами: через офіційні сайти, соцмережі, консультації в режимі он-лайн та за телефоном, працює «електронна черга» та «кабінет роботодавця».

«Завдяки інноваціям роботу знайти стало зручніше та швидше. Знайдемо работу разом!» - наголошує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.



Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47