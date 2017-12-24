Деталі грудня 24, 2017

20 грудня у 300-ій залі Запорізької обласної ради пройшов інтерактивний круглий стіл «Рівні права та можливості – разом будуємо рівноправне суспільство» в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з Національним Демократичним Інститутом.

У цьому ключовому підсумковому заході за 2017 рік щодо впровадження та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків за модерації керівника проекту Тамари Огородової взяли участь два заступники голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков і Владислав Марченко, помічниця народного депутата Ігоря Артюшенко Олександра Шадріна, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді Тетяна Ковиліна, голови та секретарі Степногірської селищної та Балківської сільських рад, жінки-депутати та чоловіки-депутати місцевих рад Запорізької області – обласної ради, Вільнянської, Василівської, Дніпрорудненської, Токмацької міських, Вільнянської районної ради, жінка-депутатка Широківської громади, жінки-активістки Запоріжжя, Гуляйполя. Заступники голови обласної ради Єгор Семенков і Владислав Марченко висловили підтримку та виступили за рівне представництво чоловіків і жінок в місцевому самоврядуванні.

Як недостатня кількість чоловіків-вчителів негативно впливає на процес навчання, виховання та формування особистості в учнів і учениць? Чому жінкам проблематично знайти хорошу високооплачувану роботу та досягати кар’єрних висот, якщо більшість випускників ВИШів – жінки? Чому зі збільшенням фінансових ресурсів в результаті децентралізації значно зменшилася кількість жінок-депутаток і керівників громад? Яку кримінальну відповідальність будуть нести особи, які вчиняють домашнє насильство, від якого страждають близько 1,5 мільйона жінок? Як можуть жінки у владі вплинути на вирішення цих та інших проблем, якщо їх представництво – 12% у Верховній раді, 17% в обласній раді – на рівнях, де приймаються рішення про подальше життя держави та регіону? Учасниці делегації із Запорізької області на Першому Українському Жіночому Конгресі у доповідях поділилися останніми напрацюваннями в Україні та світі з ґендерних аспектів у освіті, політиці, місцевому самоврядуванні, економіці, протидії ґендерно зумовленому насильству, які були оприлюднені на Конгресі – голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді Тетяна Ковиліна, помічниця народного депутата Ігоря Артюшенко Олександра Шадріна, керівник проекту Тамара Огородова, менеджер проекту Оксана Дроздовська.

Гострі проблеми ґендерної нерівності у цих сферах, шляхи їх вирішення активно обговорювали на заході. Представники міжфракційних і депутатських груп «Рівні можливості» наголосили, що ці проблеми є актуальними та потребують контролю. Також гострими питаннями, на їх думку, є захист прав дітей, екологія, соціальна сфера, допомога найвразливішим верствам населення.

Занепокоєння викликає зменшення представництва жінок у владі в результаті децентралізації, відзначили жінки-депутатки 7 скликання Гуляйпільської міської ради, яка зараз входить до Гуляйпільської міської громади. Вони звернулися до учасниць не стояти осторонь процесів об’єднання у громаду, бо у новій каденції може бути відкат назад після реалізованих ініціатив і початок «з нуля» може бути невдалим. В 34 громадах Запорізькій області 15% голів громад – жінки, серед депутатів жіноче представництво – 43%. Порівняно з виборами 2015 року, коли було обрано 39% жінок-голів селищних і сільських рад, 58% жінок-депутатів, такі тенденції показують зменшення жінок у владі на найнижчому рівні, де зазвичай було паритетне представництво, відзначила у доповіді Тамара Огородова, керівник проекту.

Відчуваючи необхідність об’єднувати свої зусилля, у місцевих радах Запорізької області створено 17 міжфракційних і депутатських груп «Рівні можливості» – найбільше в Україні. Реалізованими ініціативами поділилися представниці міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості»: Тетяна Ковиліна (голова групи у Запорізькій обласній раді), Ніна Шиян (голова групи у Василівській міській раді), Марина Ушакова (представниця групи у Дніпрорудненській міській раді). Благоустрій шкільного подвір‘я у ліцеї «Логос» (Запоріжжя), екологічні акції, просвітницька робота з учнями та ученицями, ґендерний аналіз надання матеріальної допомоги важкохворим людям, який показав, що жінки звертаються вдвічі частіше, ніж чоловіки (Василівка), підтримка міжнародної акції «Чудо-восьминіжки» – плетіння восьминіжок для недоношених дітей, які передаються до перинатального центру в місті Запоріжжя, участь у патріотичних заходах, допомога одиноким пенсіонерам (Дніпрорудненська міська рада).

Що кожен із нас знає про ґендерну рівність, роль жінки у владі, особливо на регіональному та місцевому рівні? Дуже важлива роль ЗМІ у роз’ясненні широкій громадськості ґендерних питань, відзначила головний редактор газети «Нова Таврія» (Василівський район) Тетяна Овчиннікова-Руденко, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Василівській міській раді. «Ви, як жінка, розумієте гостроту цієї проблеми, допоможіть, – звертаються до мене та моїх колежанок із групи після моїх публікацій», відзначила вона. Значущість ґендерних питань у ЗМІ, відзначила Інна Абрамова, доцент кафедри теорії комунікацій, реклами і зв’язків із громадськістю ЗНУ, яка разом зі студентами взяла участь у заході. Прогресивна журналістська молодь цікавиться цим питанням, зокрема, протидії ґендерними стереотипами, фемінітивами.

Для забезпечення рівних прав і можливостей важливим є призначення уповноважених осіб з ґендерних питань. У містах Вільнянськ і Молочанськ уповноважені особи вже є– це чоловіки-заступники міських голів. Учасники заходу зацікавилися, чи буде у Запорізькій обласній раді уповноважена особа з рівних прав і можливостей жінок і чоловіків? Перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков у відповідь на пропозицію Тетяни Ковиліної запропонував підготувати проект з цього питання.

Учасники заходу підтримали Резолюцію Першого Українського Жіночого Конгресу та звернулися до міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України щодо подальшої співпраці в напрямку впровадження ґендерної рівності.

Країни Європейського Союзу змогли досягти економічного розвитку та високих соціальних стандартів завдяки врахуванню потреб жінок і чоловіків, створенню умов для повноцінної реалізації кожної особистості. Впровадження в Україні передових європейських і міжнародних стандартів неможливе без врахування ґендерних аспектів.

За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»

http://www.ednist-fond.com.ua/2017/12/21/interactive_round_table_equal_opportunities/