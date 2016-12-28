Костянтин Бриль: «У 2016 році нам є чим пишатися та про що звітувати перед громадою»

Деталі грудня 28, 2016

Керівник Запорізької області відзвітував про свою роботу в 2016-му році. Головні підсумки діяльності - з вуст самого Костянтина Бриля.



Мені пощастило очолювати колектив Запорізької облдержадміністрації, а це 20 структурних підрозділів, за якими стоять десятки висококласних фахівців. І в 2016 році нам є чим пишатися і звітувати перед громадою.

Першим є створення самих громад. В 2016 ми одні з найкращих у питанні втілення в життя реформи децентралізації, що була проголошена Президентом України Петром Порошенко. Так на карті Запорізької області ми бачимо вже 24 об’єднані територіальні громади. Причому в 2016, в результаті об’єднання 73 місцевих рад, було створено 18 нових громад, тобто втричі більше ніж торік. 6 громад, створених у 2015 - отримали субвенцію з держбюджету на формування інфраструктури об’єднаних громад у сумі 46 мільйонів 553 тисячі гривень, а з обласного бюджету виділені кошти у розмірі 5 мільйонів гривень, які на кінець року освоєні практично на 100%.

Обласна влада чудово розуміє, що найважливішим для громад питанням є земля. Тож, для наведення ладу в цій сфері в Запорізькій області була започаткована перша та єдина в Україні програма «Врожай». За даними районних робочих груп на місцях ми маємо такі результати: обстежено 1 909 тис. га; факти використання земель сільськогосподарського призначення без документів 50,5 тис. га; землі, які не використовуються - 116 тис. га. Крім того, в результаті «Врожаю» для 10 308 працівників вирішено питання легалізації зарплати і збільшення її мінімального розміру. За даними Пенсійного фонду і ДФС легальний дохід цих громадян склав 27,8 млн. грн., Додаткова сума податків - 4,6 млн. грн.; єдиного соцвнеску - 6,1 млн. грн., військовий збір - 370 тис. грн. Річна сума додаткових надходжень плати за землю до місцевих бюджетів становить 3,8 млн.грн. Робота в данному напрямку триває.

Ще один важливий та унікальний для України крок – старт пілотного науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області». За підтримки дружини Президента України Марини Порошенко, а також Міністерства освіти, у 47 загальноосвітніх навчальних закладах області відкрито 78 інклюзивних класів для 154 дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами та 20 дошкільних груп з інклюзивною формою навчання. Особливо ми пишаємося першою в Україні Медіатекою. Що була відкрита в інклюзивній гімназії «Престиж».

Як і вся держава, Запорізька область потребує інвестицій. Для активного залучення інвесторів у регіон, ми першими в Україні запланували створення Агенції Регіонального Розвитку. І, як результат - проведення Міжнародного форуму з питань інтеграції та кооперації «InCoForum», в роботі якого взяли участь близько 500 фахівців та іноземних дипломатів Австрії, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Канади, Китаю, Македонії, ОАЕ, Польщі, Чехії та ін. За підсумками підписано Меморандум про створення Запорізької інженерної палати між землею Саксонії Анхальт, Асоціацією органів місцевого самоврядування «Запорізький регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад» та Агенцією регіонального розвитку. Також на Форумі укладено договір про співпрацю між Запорізькою ТПП та Partnership with Germany.

Аби інвесторам було дійсно зручно працювати на Запорізькій землі, ми перейнялись оновленням головних повітряних воріт регіону. Нині завершується робота з проектування будівництва нового терміналу в аеропорті «Запоріжжя». Радіємо і за те, що на державному рівні нам вдалось довести реальну потребу у мостах. Тож в 2016 будівництво автомагістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі було відновлено. З обласного бюджету на це виділені 20 млн. грн.

Триває і боротьба з корупцією в регіоні. За 8 місяців свого існування Антикорупційна комісія при ОДА направила до правоохоронних органів більше 70-ти повідомлень про злочини. Ведеться системний моніторинг держзакупівель. За матеріалами комісії на хабарах затримано низку чиновників. Ведуться досудові розслідування за статтями державна зрада і диверсія на Запорізькій АЕС. Розкрито діяльність злочинних угрупувань в Енергодарі. Антикорупційна комісія переконливо довела доцільність свого створення і стала серйозною перешкодою на шляху корупційних схем і не чистих на руку чиновників.

Важливий крок для раціонального використання коштів обласного бюджету - система ProZorro. Протягом червня-листопада 2016 через неї проведено 177 закупівель на суму майже 10 млн. грн. Торги в режимі онлайн дозволили заощадити 1,1 млн. грн.

Кожна бюджетна гривня має працювати на громаду! За 9 місяців 2016 року в експлуатацію введено більше 28 км мереж водопостачання, 2 км мереж водовідведення, 23 артезіанських свердловини, 4 водонапірні башти.

Ефективне використання коштів – інвестиції в енергоефективність. Тож в 2016 у 10 навчальних закладах замінено опалювальні котли на енергоефективні та у 3 закладах котельні переведено з природного газу на інший вид палива (газозаміщення), що дозволить зекономити близько 612 гігакалорій тепла. У 3 інтернатах введено в експлуатацію котельні, що працюють на твердому паливі.

Нарешті завершено будівництво поліклініки в смт Кушугум Запорізького району, завдяки чому якісним медичним обслуговуванням будуть забезпечені 28 тис. мешканців. Загалом у закладах та установах охорони здоров’я здійснено 26 капітальних ремонтів на загальну суму 25 млн. грн. Закуплено 206 одиниць медичної техніки на загальну суму 28,7 млн. грн., в т.ч. 9 нових апаратів штучної вентиляції легенів; цифровий рентгенапарат, сучасний томограф для офтальмологічної служби, тощо. Закінчено реконструкцію Центральної єдиної оперативно-диспетчерської служби комунальної установи «Обласний центр екстреної та швидкої медичної допомоги». 32 центри первинної медико-санітарної допомоги отримали комп’ютерне та мультимедійне обладнання в рамках регіонального субпроекту Світового Банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Запорізькій області». Придбано 9 автомобілів швидкої допомоги.

Не менше турбуємось про дітей. В 2016 на умовах співфінансування було придбано 18 шкільних автобусів для 2 громад та 12 районів області для безоплатного підвезення 10,7 тис. учнів і вчителів сільської місцевості. 76 загальноосвітніх шкіл отримали 964 персональних комп’ютери, відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Китайської народної республіки. 20 шкіл області стали учасниками експерименту «Використання GoogleAps в управлінні закладом освіти» по запровадженню електронного документообігу, електронних журналів та щоденників.

Тим часом за підтримки Федерації футболу України в Бердянську відкрили унікальний футбольний стадіон. Це перший і поки єдиний спортивний об'єкт в Запорізькій області, який має стандартне футбольне поле із сучасним синтетичним покриттям.

Вперше за часів проведення Паралімпійських ігор спортсменами Запорізької області завойовано 10 медалей різного ґатунку на змаганнях у Ріо-де-Жанейро. Для преміювання переможців та призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року з обласного бюджету було виділено 3 млн. 520 тис. грн.

Запоріжці дійсно цінують всі подвиги своїх земляків. Реальне підтвердження тому діяльність нашого Фонду оборони та допомога 11 з’єднанням і військовим частинам, на виконання Указу Президента України «Про шефську допомогу». В поточному році цим частинам було надано шефську допомогу у грошовому виразі на суму 11,2 млн. грн., а також іншим 24 військовим частинам, що розташовані на території області, на суму більше 8 мільйонів гривень. Ці кошти витрачаються на потреби наших захисників. Так у с. Обільне Мелітопольського району відкрито перше в області мобільне містечко, що складається із двох житлових модулів, розрахованих на 32 місця кожен. За підтримки Фонду збудовано баню на території частини 3029, проведені ремонтні роботи близько 30 одиниць автотранспорту військових частин та багато іншого.

В свою чергу обласний центр допомоги учасникам АТО прийняв понад 700 відвідувачів. Розширено волонтерський центр «Солдатський привал» на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1». Наступного року відкриє двері новий центр комплексної реабілітації учасників АТО.

Не менша підтримка і ветеранам. 1 млн. 73 тис. грн. зібрано завдяки єдиному в Україні благодійному телемарафону «Пам’ять», до Дня Перемоги. Понад 1 млн. грн. зібрано завдяки проведенню телемарафону до Дня захисника України та Дня Збройних Сил.

Паралельно з благодійною підтримкою працює і бюджетна. В 2016 одному інваліду-учаснику АТО придбано житло на суму 573,8 тис. грн.; 8 членам сімей загиблих та 1 інваліду-учаснику АТО надано грошову компенсацію на придбання житла на суму – 5,9 млн. грн.; 250 учасників антитерористичної операції направлено на професійне навчання.

Кожен напрямок розвитку нашої області - це спільна робота команди обласної влади, депутатів усіх рівнів та самих запоріжців. Впевнений: крок за кроком ми і далі будуватимемо наше майбутнє. Аби наша земля була квітучою та затишною для нас та наших дітей.