Friday, January 06, 2017
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Костянтин Бриль: "Від фінансування потреб громад залежить рівень розвитку усього Запорізького регіону"

Деталі
січня 06, 2017

20 грудня 2016 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік". Завдяки цьому був збільшений об'єм субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 350 мільйонів гривень. За словами голови облдержадміністрації Костянтина Бриля, отримані Запорізьким регіоном кошти стануть реальною підтримкою для людей.
- Наша область отримала підтвердження про виділення засобів із залишків держбюджету на 2016 рік. В першу чергу ці гроші будуть використані на те, щоб виконати озвучені зобов'язання, віддати старі борги і допомогти жителям Приазовського району отримати газопостачання. Ми були в цій черзі далеко не першими, проте завдяки активності народних депутатів Сергія Валентирова і Олександра Пономарьова, які звернулися в Кабінет Міністрів України, наш регіон отримав підтвердження про виділення засобів, украй необхідних для громад регіону, - повідомив голова облдержадміністрації.
З державної казни Запорізька область отримала: 6 мільйонів гривень для міста Бердянськ, які будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази установ освіти, культури, охорони здоров'я, соцзахисту і сфери ЖКГ; понад 10 мільйонів гривень для Приазовського району, які будуть витрачені на газопровід високого тиску другої категорії. Ці засоби є кредиторською заборгованістю і згідно з рішенням суду мають бути погашені, щоб вже побудований підрядником об'єкт міг нарешті почати роботу.
- Виражаю вдячність Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністрові України Володимиру Гройсману, народним депутатам Сергію Валентирову і Олександру Пономарьову і окремо Держказначейству за оперативність. Адже ці засоби вже поступили до відповідних бюджетів. Саме такій згуртованості в досягненні мети на благо людей і варто повчитися деяким депутатам, у тому числі і нашої обласної ради. Адже від фінансування потреб громад залежить рівень розвитку усього Запорізького регіону, - зазначив Костянтин Бриль.

Леонід Семенов

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