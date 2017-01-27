Костянтин Бриль: "Якщо рейтинги шліфують, то це комусь потрібно"

Деталі січня 27, 2017

Нещодавно за підсумками дев'яти місяців минулого року інтернет-видання "Ділова столиця" опублікувало "Рейтинг губернаторів". Згідно з цими підрахунками, Запорізька область зайняла 22 місце з 23. Чи дійсно наш регіон настільки відстає від інших, ми запитали у голови облдержадміністрації Костянтина Бриля.

- Костянтин Іванович, прокоментуйте, будь ласка, чому так сталося, що влада звітує про досягнення, а рейтинг говорить про інше?

- Слід враховувати, що усі ці підрахунки проводяться за власною методикою видання "Ділова столиця" на основі 20 критеріїв. Тобто, кожен бажаючий може створити власний "позитивний" рейтинг, звертаючись до вигідніших для себе показників, або навпаки створити "антирейтинг" користуючись даними, які не сприятливі для опонентів. Перефразовуючи відоме висловлювання, можу сказати "якщо рейтинги ретельно шліфують, то це комусь потрібно". Практично усі показники вибрані виданням, є динамічними, без урахування кількісних даних. І це майже відразу вказує на деяку необ'єктивність, адже чим вище база - тим нижчі темпи зростання в регіоні.

Як правило, в рейтингах динамічні показники повинні урівноважуватися кількісними, зокрема: з розрахунку на одного жителя. Це дозволяє збалансувати оцінку результату і об'єктивніше оцінювати ситуацію в реальному секторі.

Наприклад, по динаміці промисловості Запорізька область зайняла 20 місце згідно з методикою "Ділової столиці", втративши 8 балів. Динаміка сільського господарства - 22 місце (мінус 10 балів), динаміка експорту - 21 місце (мінус 9 балів). В той же час, з розрахунку на одну людину, в промисловості, сільському господарстві і експорті Запорізька область займає 3, 5 і 4 місця відповідно. Якби ці показники брали участь в "Рейтингу губернаторів", то Запорізька область отримала б плюс "24 бали" і підсумкова таблиця могла б виглядати зовсім інакше.

Інший приклад. Згідно з показником динаміки промисловості, Кіровоградська область зайняла перше місце (+11 балів), в той же час об'єм реалізованої промислової продукції в Кіровоградській області в 3,5 разу менше, ніж в Запорізькій області. Тобто, в "Рейтинг губернаторів" не включені найважливіші показники, які характеризують результативність роботи керівників регіонів, а також їх трудових колективів.

- Як щодо інших показників? Наприклад, співвідношення "жіночих" і "чоловічих" зарплат або інших критеріїв, які люди реально відчувають на собі?

- Дійсно, в "Рейтингу губернаторів" від "Ділової столиці" використовуються такі критерії як "неповний робочий тиждень" і "Борги населення перед ЖКГ". Зрозуміло, що в регіонах зі значним економічним потенціалом і чисельністю населення ці показники будуть більш високими. Треба реально дивитися на стан речей. У Запоріжжі не стікаються усі засоби в державі. І все, що у нас є, заробляється важкою працею!

Як приклад "коректності" "Рейтингу губернаторів" - в нашому регіоні зосереджено багато підприємств важкої промисловості і атомна електростанція. На них важкі умови праці, але в той же час і високий рівень зарплат. Працюють на них в основному чоловіки. Тобто, за показником гендерного співвідношення зарплат Запорізька область апріорі займатиме останні місця.

- Чи існують якісь об'єктивні критерії, так би мовити "норма" для усіх, які б показали реальний стан справ в кожному регіоні України?

- Звичайно! На державному рівні була створена оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України, яка проводиться Мінрегіоном щокварталу. І в цьому рейтингу з 25 критерій, які включають як динамічні, так і кількісні показники, усі досягнення згруповані в 6 основних напрямів.

Окремо хочу зазначити, що головним завданням рейтингів є не показати "хто кращий", а звернути увагу вади регіону, на ті напрями роботи, які варто посилити. І на сьогодні Мінрегіон не розраховує загальне місце серед областей.

Тому, з використанням держметодики і державного переліку показників, фахівцями облдержадміністрації самостійно проведені рейтинги за 9 місяців 2016 року. Згідно цих підрахунків, Запорізька область займає загальне 12 місце серед регіонів України.

Безумовно, в соціально-економічному розвитку Запорізької області залишається ще багато недоліків і невирішених проблем. І ми вдячні усім, хто нам їх підказує, тим самим допомагаючи їх виправляти. Але хотілося б сподіватися, що на сторінках інтернет-видань освітлюватимуться не лише рейтингові показники голови облдержадміністрації, а і реальні результати роботи, конкретні справи і проекти, а також досягнення трудових колективів усієї Запорізької області.

Леонід Семенов