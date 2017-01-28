Понадпланові митні платежі підуть на ремонт автодоріг області

Деталі січня 28, 2017

Під керівництвом голови облдержадміністрації Костянтина Бриля відбулося засідання круглого столу з питань запровадження експерименту щодо використання понадпланових митних платежів на розвиток автомобільних доріг у Запорізькій області за участю керівництва Запорізької митниці та провідних підприємств регіону.

Як повідомив очільник області, Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими експеримент щодо фінансування ремонту доріг за рахунок понадпланових митних зборів з 2017 року розповсюджується на всі регіони країни.

- На нараді Президента України в Одесі мова йшла про те, що цей експеримент уже довів свою життєздатність у Волинській, Одеській Львівській та Чернівецькій областях, а також у м. Києві, у ході якого митниці направляли половину своїх понадпланових надходжень на будівництво доріг у цих регіонах. Запорізька облдержадміністрація неодноразово ініціювала поширення дії експерименту на нашу територію. Адже через велике навантаження на автодорожню мережу області важкої військової техніки, яка йде в АТО, у кричущому стані дорога Запоріжжя-Маріуполь, не в кращому - Запоріжжя-Дніпро. Тепер цей проект розповсюджується на всі області і завдяки його реалізації ми побачимо конкретний результат, - зазначив Костянтин Бриль.

У результаті експерименту п’ять регіонів за 2016 рік отримали більше 2 млрд. грн.. на ремонт доріг за рахунок перенаправлення понадпланових платежів. Зокрема, у Львівській області - 870 млн. грн.., у Києві - 597 млн. грн., у Чернівецькій області - 316 млн. грн., Одеській - 300 млн. грн., Волинській - 167 млн. грн.

Для отримання таких результатів необхідна ефективна співпраця митниці з підприємствами-експортерами та імпортерами, що дозволить перевиконувати показники митних надходжень. Керівник області нагадав, що минулого року відбувся круглий стіл щодо причин переходу деяких потужних імпортерів на обслуговування в інші митниці та вироблення стратегії їх повернення.

За його підсумками вдалося розв’язати багато проблем, промислові підприємства відмічають плідне співробітництво із Запорізькою митницею, на обслуговування повернулася більшість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, за 2016 рік до бюджету надійшло 5,1 млрд. грн. митних платежів, що становить лише 74,1 % установленого цільового показника.

Учасники круглого столу обговорили шляхи збільшення митних надходжень до Запорізької митниці. Зокрема, керівник митниці Антон Жучков поінформував представників підприємств про можливість використання спрощеного оформлення вантажів, готовність митників надавати попередні консультації тощо. Промисловці зі свого боку порушили питання забезпечення товарними вагонами, необхідності транспортної розв’язки до Запорізького річкового порту.

Всі пропозиції та зауваження було враховано і за підсумками обговорення вирішено рекомендувати Запорізькій митниці ДФС України вжити заходів для забезпечення перевиконання щомісячних показників надходжень митних платежів, у тому числі максимально сприяти проведенню зовнішньоекономічних операцій з урахуванням проблемних питань оформлення митних платежів підприємств імпортерів.

На Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації покладено завдання підготувати проект програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2017 рік, а також проект розпорядження голови облдержадміністрації, яким затверджується перелік об’єктів, щодо яких здійснюються заходи експерименту. Костянтин Бриль також доручив Департаменту підготувати робочу нараду з керівництвом Бердянського морпорту.

Крім цього, підприємствам-імпортерам рекомендовано максимально оформлювати митні операції через Запорізьку митницю, розглянути можливість перевалки вантажів через Бердянський морський порт та Запорізький річковий порт.

Підбиваючи підсумки, голова ОДА Костянтин Бриль наголосив: «Президент попередив, щоб не розраховували на довготривалість цього проекту. Можливо, він діятиме тільки один, 2017 рік. Тому ми повинні максимально скористатися цим шансом. У свою чергу, облдержадміністрація готова розглядати всі наявні проблемні питання, які стосуються митного оформлення».

Про це повідомляє Управління у правах преси та інформації.