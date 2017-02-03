Запорізька область готує гуманітарні вантажі для жителів Авдіївки

Деталі лютого 03, 2017

Облдержадміністрація днями відправила допомогу, необхідну жителям Авдіївки. Під час передачі гуманітарної допомоги запорізька делегація потрапила під обстріл, в результаті якого є загиблі та поранені. Проте делегація від Запорізької області не постраждала. Про це повідомив директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ігор Мещан, який супроводжував гуманітарний вантаж від обласної влади.

- Завдяки голові облдержадміністрації Костянтину Брилю до складу групи було включено силовиків. Злагоджені дії наших представників СБУ дозволили вберегти життя близько 70 мирних громадян та членів запорізької делегації, - зазначив посадовець.

Під час розвантаження гуманітарного вантажу в м. Авдіївка був обстріляний район загальноосвітньої школи №2 та стадіон «Хімік», де також було розгорнуто пункт життєзабезпечення ГУ ДСНС у Донецькій області. Під обстріл потрапив автомобіль донецьких рятувальників, унаслідок чого начальник державного пожежно-рятувального загону № 15 м. Авдіївка підполковник служби цивільного захисту отримав осколкове поранення в живіт. Він був доставлений до Авдіївської міської лікарні, прооперований та перевезений до реанімаційного відділення військового шпиталю у м. Покровськ. Водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області загинув.

- Коли почався обстріл, працівники СБУ оперативно евакуювали громадян у підвал школи. Обстріли тривали з вечора до п’ятої ранку. Розвантаження гуманітарного вантажу було продовжено лише наступного дня. Ми одні з перших, хто зміг доставити допомогу жителям Авдіївки. Можна сказати, що ця біда об’єднала людей, вони допомагають один одному та намагаються виживати у скрутних умовах, тому їм вкрай необхідна допомога. Ми й надалі будемо підтримувати жителів цього міста. Крім цього, Запорізька область готова прийняти евакуйованих дітей, матерів та людей похилого віку, для них у регіоні підготовлено всі умови, - запевнив Ігор Мещан.

Завтра, 4 лютого, другий гуманітарний вантаж буде відправлятися з обласного центру на перетині вул. І. Сікорського (колишня вул. Куйбишева) та траси Харків-Сімферополь. До Авдіївки планується відправити шість фур будівельних матеріалів, зокрема цемент, щебінь, цеглу, пінобетон, рубероїд тощо для відновлення соціальних об’єктів та інфраструктури. Третій гуманітарний вантаж буде відправлено вже у понеділок, 6 лютого. Формування гуманітарної допомоги триває, до збору необхідних речей можуть долучитися всі бажаючі.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації



