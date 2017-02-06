Деталі лютого 06, 2017

У Запоріжжі затверджена Програма розвитку і удосконалення міського пасажирського транспорту на 2017-2019 роки. Програма включає заміну на міських маршрутах громадського транспорту маршруток автобусами середньої і великої місткості. Уперше за багато років міська влада перейшла в цьому питанні від розмов до конкретних справ.

Відповідаючи на питання журналістів, міський голова Володимир Буряк розповів про плани міської влади у сфері розвитку в Запоріжжі громадського транспорту. Міський голова підкреслив, що робота вестиметься комплексно. Вона включає подальше оновлення рухомого складу КП "Запоріжелектротранс", проведення обстеження пасажиропотоків, зміна умов договорів на перевезення пасажирів на маршрутах громадського транспорту в Запоріжжі.

- Ми йдемо одночасно по двох напрямах. Перше - закуповуємо за кошти міського бюджету для КП "Запоріжелектротранс" нові автобуси, додаткові тролейбуси. Відкриваємо нові маршрути громадського транспорту. Другий напрям - затверджені зміни в типовий договір з перевізниками, які працюють на маршрутах громадського транспорту в Запоріжжі, - сказав Володимир Буряк.

У оновленому типовому договорі передбачена відмова на основних маршрутах від маршруток, заміна їх автобусами середньої або великої місткості.

- Ми пропонуємо перевізникам укладати нові договори на запропонованих умовах. Це заміна маршруток на зручніші автобуси, в яких городяни, наприклад, можуть спокійно стояти під час поїздки. До того ж ці автобуси більше пристосовані для людей з обмеженими можливостями, що також дуже важливо. Запорожці заслужили право їздити в комфортних автобусах, - заявив Володимир Буряк.

Це, звичайно, торкається в першу чергу основних маршрутів. У віддалених мікрорайонах, які часто не пристосовані для роботи великих автобусів, зможуть і далі працювати маршрутки, які, наприклад, здійснюватимуть підвезення пасажирів до основних транспортних магістралей міста.

Міський голова також повідомив, що в обласному центрі буде проведено дослідження пасажиропотоків. Це дозволить з'ясувати, де потрібні додаткові маршрути, скільки на кожному маршруті необхідно одиниць рухомого складу і якого, на яких напрямах потрібний додатковий транспорт, де його більше, ніж потрібно і так далі.

Нагадаємо, у 2016 році за кошти бюджету Запоріжжя було придбано 10 автобусів великої місткості. У 2017 році планується закупити п'ять автобусів великої місткості і одинадцять автобусів середньої місткості. Також триватиме оновлення рухомого складу електротранспорту.