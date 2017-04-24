Monday, April 24, 2017
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Тільки народ має право вирішити, чи продавати сільськогосподарську землю

Деталі
квітня 24, 2017

19 квітня у м. Києві за ініціативи партії «Батьківщина», за участю представників політичних та громадських об’єднань, фермерів відбулись збори громадян, які ухвалили рішення про початок процедури ініціювання Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо недопущення розпродажу сільськогосподарських земель.


Скликати збори змусило те, що в травні уряд країни має намір прийняти закон «Про ринок земель сільськогосподарського призначення» з метою впровадження купівлі-продажу останнього і найціннішого ресурсу, що залишається поки що у власності нашого народу.


Партія ВО «Батьківщина» протягом усієї своєї історії виступала проти бездумного розбазарювання головного стратегічного багатства країни, яким є земля. Як наголосила під час зборів Юлія Тимошенко, нині у світі цивілізовані країни не розпродають земельні наділи, а скуповують їх у власність держави, бо торгувати землею – це торгувати територією країни! Також політики відмітила, що стратегічною метою держави має бути створення міцного прошарку сімейного фермерства.


«Звертаюся до всіх співвітчизників, кому не байдуже майбутнє дітей і онуків, відгукнутись на наш заклик: перш ніж приймати такі доленосні рішення, влада має порадитись з народом, адже тільки йому згідно статті 13 Конституції, належить земля», - заявила лідер «Батьківщини».


Збори громадян затвердили Питання майбутнього референдуму та створили Ініціативну групу в складі понад 10 тисяч осіб. Після прийняття Центральною виборчою комісією рішення щодо реєстрації Ініціативної групи та затвердження форми підписного листа, розпочинається збір підписів на підтримку проведення Референдуму.


Володимир Марчук

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