Визначились лідери симпатій виборців

Соціологічні дослідження знову підтвердили лідерські позиції Юлії Тимошенко та партії «ВО Батьківщина». Про це свідчать дані опитування, проведеного на всеукраїнському
рівні групою «Рейтинг».
Якби вибори Президента України відбулись в найближчу неділю, Юлія Тимошенко виграла б їх і у першому, і у другому турі. Юлія Тимошенко – єдиний політик, який впевнено перемагає Петра Порошенка.
Також в уподобаннях українців лідирує партія «ВО Батьківщина», яка займає перше місце в симпатіях громадян.
Крім того, 85% українців впевнені, що Україна перебуває у стані хаосу. Більшість опитаних за останній рік стали жити гірше, зокрема, через величезні тарифи.
На думку 65% опитаних, головною причиною такого жахливого стану є непрофесіоналізм та корупція чинної влади. Більше половини українців виступають за розпуск парламенту та проведення позачергових парламентських та президентських виборів.
Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг». Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 р.
Посилання:
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vzglyady_grazhdan_na_ekonomicheskuyu_i_politicheskuyu_situaciyu_v_ukraine.html
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