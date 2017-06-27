Wednesday, June 28, 2017
    .
    • .

Визначились лідери симпатій виборців

Деталі
червня 27, 2017

Соціологічні дослідження знову підтвердили лідерські позиції Юлії Тимошенко та партії «ВО Батьківщина». Про це свідчать дані опитування, проведеного на всеукраїнському

рівні групою «Рейтинг».

 

Якби вибори Президента України відбулись в найближчу неділю, Юлія Тимошенко виграла б їх і у першому, і у другому турі. Юлія Тимошенко – єдиний політик, який впевнено перемагає Петра Порошенка.

Також в уподобаннях українців лідирує партія «ВО Батьківщина», яка займає перше місце в симпатіях громадян.

Крім того, 85% українців впевнені, що Україна перебуває у стані хаосу. Більшість опитаних за останній рік стали жити гірше, зокрема, через величезні тарифи.

На думку 65% опитаних, головною причиною такого жахливого стану є непрофесіоналізм та корупція чинної влади. Більше половини українців виступають за розпуск парламенту та проведення позачергових парламентських та президентських виборів.

Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг». Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше  2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 р.

Посилання:
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vzglyady_grazhdan_na_ekonomicheskuyu_i_politicheskuyu_situaciyu_v_ukraine.html

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large68

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

medeya

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 