Уплата налогов в тренде: 4,7 миллиарда гривен от запорожского крупного бизнеса

Деталі липня 12, 2017

В первом полугодии текущего года крупные предприятия, которые находятся на обслуживании в Запорожском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, уплатили в бюджеты всех уровней более 4,7 миллиарда гривен налогов и сборов.

Большая часть, а именно почти 3,8 миллиарда были направлены в Государственный бюджет, остальные (968 миллионов гривен) получил местный.

Больше всего Государственный бюджет получил от налога на добавленную стоимость - почти 1,4 миллиарда гривен, от акцизного налога - 828 миллионов и от налога на прибыль предприятий, поступления с которого едва не достигли миллиарда гривен.

Если же проанализировать эти поступления в разрезе налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то наибольший рост (почти на 21%) продемонстрировал акцизный налог и налог на добавленную стоимость (11%).



Запорожское управление Офиса крупных плательщиков налогов