Євген Дем'яненко про минулу сесію: «Заява голови ОДА щодо «Самопомочі» неправдива»

27 липня відбулася позачергова, одна з найскандальніших сесій Запорізької обласної ради сьомого скликання.
На пленарному засіданні голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль
заявив, що фракція «Опозиційний блок» спільно із «Самопоміччю» готують заходи, спрямовані на підрив конституційного ладу й національної безпеки України. Також було сказано, що фракція «Самопомочі» в повному складі була відсутня на сесії.
Ця інформація активно поширилася серед регіональних та національних ЗМІ.
Зауважимо, до депутатської фракції «Самопомочі» в обласній раді входить лише шість депутатів. На пленарному засіданні були присутні два депутати, які брали участь у голосуванні.
Депутат Запорізької обласної ради від "Самопомочі" Євген Дем'яненко прокоментував ситуацію:
«Заяву голови ОДА щодо нашої політичної сили вважаю абсолютно необґрунтованою й неправдивою. Ця інформація спрямована на підрив авторитету «Самопомочі» в Запорізькій області. Простежується політичне замовлення, спрямоване на дискредитацію нашої партії, так як це відбувається у Верховній Раді України, обласних і міських радах по всій Україні.
На пленарному засіданні я офіційно заявив, що через те, що сесію скликали екстрено, багато депутатів на ній не могли бути присутніми. Депутати були відсутні з поважних причин - хтось був на лікарняному, а хтось у від'їзді.
Найголовніше, попри слабку явку й критичні зауваження до бюджету, ми в повному обсязі його підтримуємо».
Нагадаємо, повідомлення про скликання сесії оприлюднили лише за два дні до пленарного засідання - в комісіях питання не розглянули й не відпрацювали проекти.
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" проекти рішень органів місцевого самоврядування не можуть розглядатися на сесії раніше, ніж за 20 днів із дня опублікування.
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