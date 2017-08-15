Селу потрібні чіткі правила гри

Деталі серпня 15, 2017

Фракція «Батьківщини» зареєструвала у Верховній Раді законопроект щодо забезпечення земельними ділянками сільськогосподарського призначення місцевого товаровиробника та

запровадження електронних земельних торгів (№6725-1).

У законі прописані чіткі вимоги до набувачів сільськогосподарської землі, що дозволить надавати землю тому, хто буде її обробляти та стимулюватиме місцевого виробника. Якщо це фізична особа, то вона обов’язково має проживати у тій місцевості, де розташована земля. Якщо це юридична особа, її засновником має бути виключно громадянин України, а державна реєстрація і місце провадження господарської діяльності має здійснюватися на території тієї місцевості, де розташована земля.

Також передбачено запровадження проведення електронних земельних аукціонів, що унеможливить корупційні зловживання та забезпечить прозоре надання земельних ділянок державної та комунальної власності. Аукціони будуть проводитись у три етапи: для залучення місцевого фермера аукціон проводитиметься спочатку в тому селі, де розташована земля. Лише потім на обласному рівні, і останній етап – на всеукраїнському. Такі критерії до учасників торгів дозволять створювати робочі місця саме в тому селі, ресурс якого – земля й інфраструктура – використовуються для ведення господарства. В «Батьківщині» вважають, що це дозволить збільшувати місцеві бюджети завдяки тому, що підприємства зареєстровані на їхній території.



Володимир Марчук