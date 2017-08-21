Жінки у політиці

Деталі серпня 21, 2017

24 серпня виповнюється 26 років незалежності України. Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія

ґендерним стереотипам» провів ґендерний моніторинг усіх урядів України. Було виявлені цікаві факти, які ми надсилаємо Вам, щоб ви могли їх використати у своїх матеріалах.

За 26 років незалежності України було 17 прем’єр-міністрів і 18 урядів (2 уряди Арсенія Яценюка). Цікава ґендерна інформація щодо участі жінок в прийнятті рішень на державному рівні:

Загальна кількість міністрів у всіх урядах – 456, із них жінки-міністри в усіх урядах України складали 5% (23 особи);

2 роки 10 місяців єдина жінка очолювала двічі Кабінет Міністрів України – перший раз – 7 місяців, другий раз – 2 роки 3 місяці), що склало 12 % за весь період незалежності України (26 років);

із 18 урядів у 5 урядах України, які керували протягом 24 % років незалежності (6 років 4 місяці), не було жодної жінки;

тільки в 1 уряді працювала максимальна кількість жінок-міністрів – 4 жінки протягом 1 року 2 місяців (4% років незалежності), 21% від загальної кількості міністрів (4 із 19).

У діючому уряді України – 13% жінок, 3 жінки з 23 міністрів, одна із них є віце-прем’єр-міністром з питань євроінтеграції.

Поточна ситуація за кордоном

В уряді Франції – 14 жінок і 14 чоловіків (28 міністрів)

В уряді Швеції – 12 жінок і 12 чоловіків (24 міністри).

В уряді Канади – 15 жінок і 16 чоловіків (31 міністр).

В уряді Норвегії – 9 жінок і 10 чоловіків (19 міністрів)

За 26 років незалежності України було лише 6 губернаторів – жінок.

Із 14 губернаторів Запорізької області не було жодної жінки.

На даний момент єдина діюча жінка-губернатор очолює Харківську обласну державну адміністрацію – Юлія Світлична, з жовтня 2016 р.

Поточна ситуація за кордоном

Губернатори у Швеції – 12 жінок і 9 чоловіків.

Губернатори у Данії – 3 жінки і 2 чоловіків.

Губернатори у Канаді – 6 жінок і 4 чоловіків.

Губернатори у Норвегії – 8 жінок і 11 чоловіків.

Детальна інформація щодо міністерств, які очолювали жінки та жінок-губернаторів – на сайті фонду http://www.ednist-fond.com.ua/ http://www.ednist-fond.com.ua/2017/08/18/women-ministers_in_ukrainian_governments/

Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.