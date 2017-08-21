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Влада почала усувати конкурентів з політики

Деталі
серпня 21, 2017

Нинішня влада обрала не демократичний, а авторитарний шлях правління, усуваючи різними надуманими методами незручних людей від активного політичного життя. Таку думку висловив

народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько.
Коментуючи переслідування громадського діяча і антикорупціонера Віталія Шабуніна і позбавлення громадянства Міхеіла Саакашвілі, народний обранець відмітив, що представники чинної влади використовують різні методи боротьби з опозицією.
 «Шабунін, як керівник центру протидії корупції, своєю діяльністю наступав багатьом на мозолі, викриваючи корупційні схеми. Але відібрати у нього громадянство, як у Саакашвілі, неможливо. Тому йому вирішили «пришити» судимість, хоча б і умовну, яка у майбутньому не  дасть йому права балотуватись і активно займатись політичною діяльністю», – пояснив Іван Крулько.
Народний депутат нагадав, як у радянські часи відомому громадсько-політичному діячу, дисиденту  В’ячеславу Чорноволу теж «шили» надуману статтю  за зґвалтування. Сьогодні теж є всі ознаки наступу на базові демократичні цінності. Зокрема, на право обирати і бути обраним, право на свободу слова, журналістську діяльність тощо.
«Уявіть, якщо такими методами і далі прибиратимуть опозиційних політиків, то у нас буде режим, схожий на путінський, де не буде жодної іншої думки, а буде лише одна – «правильна», – резюмував представник «Батьківщини».

 

Володимир Марчук

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