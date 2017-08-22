Постать Вячеслава Чорновола

Деталі серпня 22, 2017

Середи постатей українців, які в радянські часи наближали незалежність України, хочеться згадати Вячеслава Максимовича Чорновола, та останній візит у місто Запоріжжя на початку

лютого 1999 року, незадовго до його трагічній загибелі. Саме під час цього візиту і були зроблені ці фото. Вячеслав Максимович виступив перед членами запорозького осередка Народного Руха України, а потім дав прес-конференцію місцевій пресі Немов передчуваючи сьогоднішній день Чорновіл багато говорив про необхідність боротися саме за душі мешканців південного Сходу України. Його харизматична вдача зачаровувала людей. Йому вірили, його слухали, на нього сподівались. Людина з великої букви, справжній син Батьківщини, хай живе про нього пам'ять в нашіх серцях.





Текст, фото Олександр Максимов