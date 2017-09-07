Запорізькі депутати узгодили пріоритети для бюджетного фінансування

Деталі вересня 07, 2017

У Запоріжжі в один день пройшли одразу ж дві сесії міськради.

Перша була присвячена вирішенню питання щодо проведення конкурсу

на управителя багатоквартирних будинків в Запоріжжі.

Об'єднанню фракцій УКРОП, Батьківщина, Солідарність і Самопоміч не вдалося вскасувати рішення міськвиконкому про умови проведення означеного конкурсу, тож рішення проведеного 20 серпня конкурсу залишаються в силі.

Дебати з цього питання тривали до півдня. По їх завершенню розпочалася друга - чергова сесія міськради.

За рішенням депутатів міськради у Запоріжжі висого звання “Почесний громадянин міста” удостоєні Валентина Харлова і Євген Чортков. наша газета багато писала про ці видатні постаті.

за результатами обговорення було також виділено шістнадцять мільйонів гривень на заміну радіотехнічного обладнання навігації та посадки повітряних суден Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Разом з тим депутати не дали згоду на додаткое фінансування «Запоріжелектротрансу» на програму закупівлі пасажирських автобусів через систему фінансового лізингу.

Також не ухвалили тати і рішення про зниження «допорогів» - міська влада зможе і далі у ряді випадків не використовувати систему ProZorro.

В ході сесії депутати проголосували за об'єднання Центральної лікарні Комунарського району і міськлікарні №1.

Схвалили виділення 88 мільйонів гривень на поточний ремонт запорізьких доріг.

Дали добро на виділення 1 млн. 554 тис. Грн. для розробки проектної документації по реконструкції школи №3 Запоріжжя.

Підтримали відновлення діяльності пересувної екологічної лабораторії - на її закупівлю виділяється 6 млн гривень.

Свою роботу депутати завершили о 23:17.



Вл.інф.