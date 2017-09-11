9 вересня стартували виборчі перегони у ОТГ

Деталі вересня 11, 2017

9 вересня, розпочався виборчий процес перших місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах. На Запоріжжі їх 10 (загалом в Україні – 201). Вибори відбудуться 29 жовтня,

повідомили в Центральній виборчій комісії.

У Запорізькій області вибори відбудуться в таких громадах: Підгірненській сільській об’єднаній територіальній громаді, Новоуспенівській сільській об’єднаній територіальній громаді, Чкаловській сільській об’єднаній територіальній громаді, Петро-Михайлівській сільській об’єднаній територіальній громаді, Воздвижівській сільській об’єднаній територіальній громаді, Плодородненській сільській об’єднаній територіальній громаді, Приазовській селищній об’єднаній територіальній громаді, Кирилівській селищній об’єднаній територіальній громаді, Якимівській селищній об’єднаній територіальній громаді, Новобогданівській сільській об’єднаній територіальній громаді.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах в Україні зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% усіх виборців. Зазначена кількість виборців перевищує кількість виборців п’яти обласних центрів України разом узятих. Зокрема, Тернополя, Херсона, Хмельницького, Черкас, та Запоріжжя.

31 серпня Комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Відповідно до нього, до 16 вересня включно районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії (ТВК) та сформувати їх склад.

До 20 вересня включно територіальні виборчі комісії мають утворити одномандатні, територіальні виборчі округи для проведення перших місцевих виборів, кількість яких має становити 4 506 виборчих округів.

До 18 вересня включно громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані в установленому законом порядку, можуть звернутися до ЦВК з клопотаннями про дозвіл мати офіційних спостерігачів на перших місцевих виборах.

Окрім того, згідно з Календарним планом, 25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 жовтня включно. А до 5 жовтня включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

До 11 жовтня включно ТВК повинні затвердити текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі.

Слід також наголосити, що за попередні півтора роки в період з 25 жовтня 2015 року по 30 квітня 2017 року в Україні перші місцеві вибори відбулися в 415 об'єднаних територіальних громадах. Тоді як лише в один день (!) 29 жовтня 2017 року перші місцеві вибори відбудуться відразу в 201 об'єднаній територіальній громаді.