Педагогічна профспілка задоволена освітньою реформою

Профспілка освітян подякувала фракції «Батьківщина» та особисто її лідеру Юлії Тимошенко за ефективну співпрацю під час роботи над освітньою реформою.
Під час розгляду закону про освіту був переломний момент – вирішувалось питання заробітної плати вчителям. І те, що всі пропозиції «Батьківщини» щодо підвищення заробітної плати вчителям були підтримані, стало серйозною перемогою опозиції.
За словами представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх подальша робота буде спрямована на контроль за виконанням цих норм з боку уряду. Також, на їх думку, великим позитивом ухваленого закону про освіту є добровільність обрання педагогом курсу з підвищення кваліфікації, зокрема той факт, що викладач може обирати приватні курси чи тренінги, які фінансуватимуться за рахунок держави.
До того ж вчителям «розв’язали руки», дозволивши викладати предмет за своєю методикою та навчальною програмою. Важливе і те, що в новому законі про освіту вдалося виконати вимоги щодо фінансування профтехосвіти за рахунок субвенції центрального органу виконавчої влади, звільнивши від цього місцеві бюджети.
Марчук Володимир
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