Питання порядку денного 14-тої сесії залишились невирішеними

Деталі вересня 21, 2017

19 вересня відбулося засідання 14-ї сесії Запорізької обласної ради. На початок роботи зареєструвався 71 депутат. За пропозицією голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, присутні

вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших земляків та інших військовослужбовців, які трагічно загинули у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Зокрема, голова облради висловив співчуття рідним та близьким Руслана Кушова, Валерія Федана, Олега Диньки – запоріжцям, які поклали голови заради миру і незалежності України.

Перед розглядом питань порядку денного голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вручив найкращим запоріжцям нагороди Верховної Ради України та відзнаки Запорізької обласної ради.

За вагомий особистий внесок у розвиток науки та освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради України нагороджено завідувача кафедри Запорізького національного технічного університету, кандидата педагогічних наук, професора Валентину Миколаївну Зайцеву. За вагомий особистий внесок у реформування місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток територіальних громад, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради України нагороджено Комиш-Зорянського селищного голову Більмацького району Запорізької області Ігоря Вікторовича Гнатушу. За вагомий внесок у зміцнення соціально-економічного та промислового потенціалу регіону, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності Грамотою Верховної Ради України нагороджено трудовий колектив Запорізької торгово-промислової палати. Грамоту було вручено президенту Запорізької торгово-промислової палати Володимиру Івановичу Шамілову.

Розпорядженням голови Запорізької обласної ради, за проявлену особисту мужність, відвагу, героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку, вагомий особистий внесок у захист обороноздатності держави та її територіальної цілісності Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня нагороджений старший сержант, командир взводу гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Південь» (в/ч А1978) Олексій Андрійович Шевченко.

За проявлену особисту мужність, зразкове виконання службово-бойових завдань, значний особистий внесок у відстоювання свободи, незалежності, територіальної цілісності, державного суверенітету України Подякою голови Запорізької обласної ради відзначений молодший лейтенант, заступник командира роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) по роботі з особовим складом 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3029 Сергій Анатолійович Гренчишен.

Забезпечуючи виконання вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» та враховуючи п. 36 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак надав слово для доповіді щодо результатів діяльності органів прокуратури області у I півріччі 2017 року прокурору Запорізької області, старшому раднику юстиції Валерію Романову.

Ще до голосування про затвердження порядку денного сесії, пролунали виступи та заяви голів депутатських фракцій та депутатів обласної ради. Зокрема, перед колегами виступила голова постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації Ірина Вишнякова, яка інформувала про звіти депутатів обласної ради щодо їх роботи.

Також під час засідання депутати облради розглянули звернення трудового колективу ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Втім, повернувшись до зали засідань після двогодинної перерви, депутати не змогли визначитись із порядком денним. Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вимушений був оголосити закриття сесії.

Як відомо, розпорядження голови Запорізької обласної ради № 79-р від 08.09.2017 «Про скликання чотирнадцятої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання» передбачало розгляд 76 питань, ще близько 60 питань мали бути внесені до порядку денного під час засідання.

- Прикро, що політичні амбіції підвищили градус напруги, який відчувався ще на початку засідання, - прокоментував голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак закриття сесії. – Неодноразово під час погоджувальної ради, засідання президії звертався до голів фракцій з проханням зосередитися на питаннях, які в першу чергу турбують жителів області. А вже потім – на питаннях політичних амбіцій.

Григорій Самардак підкреслив, що сесія була підготовлена і скликана в рамках законодавства і діючого регламенту. Проекти рішень були розподілені таким чином: питання, що були узгоджені і увійшли до розпорядження про скликання 14-ї сесії, та питання, які потребували додаткового розгляду депутатами в сесійній залі.

- Це абсолютно законна структура роботи: більшість питань, які не були внесені до розпорядження, але мали увійти до порядку денного, були вивчені депутатами, їх обговорили на комісіях та погоджувальній раді. Тому ще раз підкреслюю – сесія була законною, і мені дуже прикро, що суперечки з приводу змін до регламенту і деякі кадрові питання завадили депутатам прийняти не менш важливі рішення. Наприклад, залишилося відкритим питання перерозподілу бюджетних коштів на підвищення заробітної плати освітянам і медичним працівникам, на реалізацію інфраструктурних проектів, обладнання шкільних бібліотек, запровадження інклюзивної освіти тощо.

Так, у порядку денному сесії були питання перерозподілу бюджетних коштів, зокрема, на забезпечення доплат до мінімальні заробітної плати та підвищення заробітної плати працівникам освіти та медичної галузі (майже 46 млн.грн.), на придбання шкільних автобусів для чотирьох сільських районів області (4,5 млн.грн.), без підтримки залишилися військові частини Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби (1,7 млн. грн.). Відкритим залишилось також питання придбання ангіографічного обладнання, виділення коштів на обладнання футбольних майданчиків для 7 територій (13 млн.грн), медіатек для шкіл області і багато іншого. Не розподіленими залишилися також 4 млн. грн. депутатського фонду за вже затвердженими заходами на інфраструктурний розвиток територій.

- Буду робити усе можливе, аби скликати і провести чергову сесію найближчим часом і поставити на голосування ці важливі питання, - наголосив Григорій Самардак.

Ганна Курилова