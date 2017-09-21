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Фракція «Самопоміч» наполягає на скликані позачергової сесії облради

Деталі
вересня 21, 2017

Сесія обласної ради, запланована на 19 вересня, не відбулася. У зв’язку з цим, заступник голови обласної ради Владислав Марченко закликав скликати позачергову сесію

для вирішення господарських питань. Таке рішення було прийняте на засіданні фракції «Самопомочі» в облраді. Про це Марченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

«Ми не профінансували реконструкцію котелень напередодні опалювального сезону, не виділили фінансування КП «Соцкомуненергії», яка забезпечує опалення соціальної сфери, не дали грошей на закупівлю медичного обладнання, не профінансували виплату зарплатні, яку люди не бачили з травня, а 20 керівників комунальних підприємств так і не отримали призначення. Все це – результат політичних ігор деяких депутатів, - розповів журналістам Марченко».

За словами заступника голови облради, позачергова сесія скликається у виняткових випадках, таких як необхідність вирішення питань фінансування соціально-значимих питань, а саме такі питання, на його думку, планувалося розглянути на сесії, яку було зірвано.

«Вважаю, що справа керівництва області – забезпечити заробітну платню, призначити керівників, забезпечити опалювальний сезон, вирішити проблеми медичних закладів. Після цього можна вдаватися до дискусій щодо юридичних та політичних питань. Кожного з нас обрали мешканці області, для них головне – рішення проблем, а не політичні ігри».

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