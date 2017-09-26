«Батьківщина» поверне Україні славу, про яку знав весь світ

Деталі вересня 26, 2017

«Батьківщина» – це єдина в Україні команда, яка до останнього подиху служитиме державі, яка може перемогти, взяти відповідальність і дати людям результат. Про це

заявила лідер партії Юлія Тимошенко, виступаючи перед учасниками 14-го з’їзду у Києві.

Під час з’їзду делегати прийняли рішення, що партія братиме участь у виборах місцевих голів та депутатів у 201 об’єднаній територіальній громаді, які відбудуться 29 жовтня цього року. І, за словами Юлії Тимошенко, ці вибори стануть першим туром перемоги на всіх інших виборах (президентських і парламентських).

«Сьогодні проти команди «Батьківщини» – Кремль і антиукраїнська влада. Саме тому нам потрібно об’єднатися з усіма демократичними силами і дати країні такі команди в ОТГ, які не дозволять стерти з обличчя землі половину сіл разом з інфраструктурою», – пояснила Юлія Тимошенко.

Лідер партії закликала учасників з’їзду донести кожне слово правди до людей, щоб всі знали: врятувати країну можна одним чином – не пропустивши знову мафію до влади. Адже остання уже «викохує» нового кандидата у президенти, під якого підведені всі олігархічні гроші.

Насамкінець Юлія Тимошенко заявила, що лише разом можна змінити ситуацію в Україні.

«Ми повернемо Україні ту славу, яку ми завжди мали, яку знав весь світ. Ми все це з вами повернемо. Ми будемо сильними і переможемо!» – зазначила вона.

Володимир Марчук