Tuesday, September 26, 2017
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Змінивши владу, ми повернемо мир в Україну

Деталі
вересня 26, 2017

У партії «Батьківщина» переконані, що в країні треба докорінно змінити підходи до встановлення миру та перемоги у війні не тільки з окупантами, а й з чинною владою, яка

знищує українську націю.
Про це Юлія Тимошенко заявила на 14-му з’їзді партії, який пройшов у Києві. Парламентар висловила велике занепокоєння тим, що чинна влада перетворила війну на найбільший, аморальний бізнес. Також вона викреслила з життя України Будапештські домовленості та обов’язки.
«Чому сьогодні не порушують це питання на найвищому світовому рівні? Чому не питають, де ці зобов’язання і хто їх виконуватиме? Якщо лідери найбільших країн світу не захистять Україну, то наша держава буде прикладом невиконання зобов’язань, руйнації домовленостей та недотримання міжнародного права», – обурилась лідер партії.
Також Юлія Тимошенко додала, що у неї нема сумнівів, що мир в Україні буде, а територіальна цілісність буде відновлена. Але для того, щоб стати переможцем у світі, наша країна має закрити не одну війну.
«Ніхто не приховує, що в Україні ведеться дві війни: одна на східних фронтах з окупантами, а друга – усередині, в тилу. Після Революції Гідності наша країна втратила мільйон людей, які виїхали з країни. Тут, на фоні декларацій про реформу правосуддя жодна людина не може знайти справедливості у судах. Я бачу, як сьогодні розгортається добре виважена, продумана у кожному своєму елементі програма ліквідації української нації на українській землі», – наголосила вона.
Юлія Тимошенко впевнена, що Україна має виграти в боротьбі за право бути успішною нацією. Клептоманія і підпорядкування владою всіх фінансових потоків не дають можливості стати нам на ноги. «Ми маємо розірвати це замкнуте коло», – підсумувала лідер партії.

 


Володимир Марчук

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