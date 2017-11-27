До пропозицій запорізької влади прислухалися у Києві

Деталі листопада 27, 2017

У міськвиконкомі відбулось засідання Регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування на тему: «Законодавче забезпечення роботи органів місцевого

самоврядування щодо соціального захисту населення». Захід пройшов в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) Асоціації міст України.

В роботі регіональної платформи взяли участь міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, народні депутати України, представники Запорізької обласної державної адміністрації, мери міст Запорізької області, що входять до складу Асоціації міст України.

- Сьогодні до Асоціації міст України прислухаються як в Кабінеті Міністрів України, так і в Верховній Раді України. Хочу подякувати народним депутатам, які беруть участь в сьогоднішньому засіданні. Позиція народних депутатів дуже важлива, адже ми будемо розглядати сьогодні питання, пов'язані із соціальним захистом населення. Це сфера, яка має найважливіше значення для сотень тисяч запорожців, - зазначив Володимир Буряк.

В ході зустрічі було наголошено, що сьогодні в сфері соціального захисту населення існує ряд ключових питань, які потребують вирішення на законодавчому рівні. Це збільшення фінансування житлових субсидій з державного бюджету, фінансування за рахунок державної субвенції субсидії на надання послуг з управління житловим будинком, джерела фінансування пільг на оплату послуг ЖКГ в 2018 році, організаційні питання надання соціальної допомоги вимушеним переселенцям.

- На останній сесії ми прийняли рішення, яке дозволило управлінням праці та соцзахисту нараховувати субсидію на послугу з управління житловим будинком. Запоріжці зможуть побачити, скільки заплатять вони, а скільки компенсує держава. Це буде фіксація фінансових зобов'язань, які будуть погашені після надходження коштів з держбюджету, - зазначив Володимир Буряк.

У той же час зберігається проблема надання пільг (не субсидій) на послугу з управління житловим будинком. Питання необхідно врегулювати на загальнодержавному рівні. Необхідні додаткові кошти з держбюджету на виплату нарахованих житлових субсидій. Потребує корегування і проект державного бюджету на 2018 рік.

Народні депутати України пообіцяли уважно вивчити пропозиції, що надійшли і звернутися за вирішенням питань в профільні міністерства.

За словами народних депутатів, зараз можна сказати, що в 2018 році пільги на послуги ЖКГ будуть продовжувати фінансуватися з держбюджету. Такі зміни планується внести в проект державного бюджету. Це багато в чому стало можливим завдяки активній позиції Асоціації міст України. Також народні депутати-мажоритарники, представники Асоціації міст України підняли перед Кабміном питання щодо зменшення реверсної дотації до держбюджету для регіонів, фінансування технікумів та коледжів.

Нагадаємо, проблемні питання формування державного бюджету на 2018 рік неодноразово озвучував міський голова Володимир Буряк, як в Кабінеті Міністрів України, під час зустрічей з народними депутатами України, так і в ході засідань Асоціації міст України. Сьогодні можна сказати, що це принесло результат. Якщо зазначені вище зміни будуть прийняті в ході другого читання, то це дозволить поліпшити показники місцевих бюджетів.