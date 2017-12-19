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Як така багата країна може так бідно жити?

Деталі
грудня 19, 2017

16 грудня Приморський та Кам’янсько-Дніпровський райони нашої області відвідав народний депутат України, заступник голови парламентської

фракції ВО «Батьківщина» Сергій Соболєв. Він провів зустрічі з жителями сіл, в яких 24 грудня відбудуться вибори депутатів та голів новостворених об’єднаних громад.

 

На початку зустрічі нардеп запитав у присутніх: «Як така багата країна може так бідно жити?» і додав, що саме ці місцеві вибори можуть або дати поштовх розвитку країни, або загальмувати її розвиток. Виборці мають розуміти: підтримуючи кандидатів від чинної влади, вони дають згоду на їх «реформи»: скорочення медичних пунктів на селі, несправедливе нарахування пенсій, зростання тарифів на газ і електроенергію тощо.

Більш детально Сергій Соболєв зупинився і на проблемах землі, що залишилась єдиним поки що не розграбованим ресурсом України. Ось чому зараз і йде така запекла боротьба за місцеві депутатські мандати – земля за межами населених пунктів повинна стати власністю громад. І як що розумно нею розпорядитися, можна значно збільшити надходження до місцевого бюджету.

Звертаючись до жителів Запорізького краю депутат від «Батьківщини» закликав їх зважено і розсудливо підійти до питання виборів місцевої влади. Від того, наскільки порядними і професійними виявляться депутати і голова ОТГ, буде залежати майбутнє українського села.

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