Голова облради Григорій Самардак передав чергову партію комунальної техніки в райони та громади Запорізької області

Деталі грудня 20, 2017

Ключі від 5 автомобілів швидкої допомоги та 21 одиниці комунальної техніки (сміттєвозів та вакуумних машин) представникам місцевих громад вручили сьогодні, в присутності керівництва області та народних депутатів, біля виставкового центру «Козак-Палац».

Попри туман і сиру погоду, на майданчику панував святковий настрій, адже, як говорили голови об’єднаних територіальних громад та селищ, техніка – довгоочікувана. За кошти обласного бюджету вона купувалася, власне, за заявками місцевих громад.

- Сьогодні ви на власні очі можете побачити результати спільної роботи, яка направлена на вирішення дуже важливих соціально-економічних проблем в регіоні, - звернувся до присутніх голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. - Проблема екології, вивозу та утилізації сміття – одна з них, яка актуальна для всіх територій Запорізького краю. І я пригадую усі ті чисельні звернення, які надходили до обласної ради від представників місцевих громад. Вони стосувалися саме необхідності передбачити в обласному бюджеті кошти на оновлення автопарку комунальної техніки. Сьогодні ми це зробили і, в подальшому, безумовно, будемо підтримувати ініціативи ОТГ. Єдине, про що я мрію на майбутнє, аби техніка, яку закуповують за кошти обласного бюджету, була власного, українського виробництва, - зауважив очільник обласної ради.

Всього з обласного бюджету на придбання комунальної техніки було виділено понад 60 млн. грн. Планується, що до кінця року оновлену техніку (вакуумні машини, самоскиди та бульдозер) отримають ще 8 місцевих громад.

5 автомобілів швидкої допомоги також направилися на території області, переважно в сільські райони. Загалом, за кошти обласного бюджету цього року придбані 19 автомобілів швидкої допомоги типу «В» та 2 автомобілі класу «С» на суму близько 56 млн. грн.

Представники громад подякували обласній владі за підтримку їх ініціатив, а також за допомогу в розвитку об’єднаних територіальних громад області.

- Це дуже важлива підтримка за умови, що новостворені громади сьогодні тільки стають на ноги. Тож від імені жителів нашої ОТГ хочу подякувати і обласній раді, і обласній державній адміністрації за співпрацю та розуміння наших потреб, - підкреслив голова Комишуваської об’єднаної територіальної громади Юрій Карапетян.