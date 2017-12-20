У Розумівці селяни виступили проти свавілля місцевого депутата-бізнесмена

Деталі грудня 20, 2017

15 грудня з півсотні жителів села Розумівка, незважаючи на дощову погоду, вийшли під будівлю сільради, щоб висловити свій протест проти

дій місцевого бізнесмена і депутата Долинської ОТГ Юрія Лагно. Невдоволення розумовців назріває не перший рік. За словами селян, Лагно реалізує незаконні схеми, використовуючи орендовані ним ставки і земельні ділянки навколо них, звідки несанкціоновано вивозиться чорнозем і ведеться заборона на випас великої рогатої худоби.

- Там, де стоять ставки, колись паслося дванадцять тисяч свиней і ще дві череди - разумовська і ніжньохортіцька, зараз туди люди не можуть виганяти худобу. Другу балку Лагно зайняв під якісь гонки - теж стадо не пускає. Там великий шар чорноземів, який вивозиться вантажівками і продається. І у нас є докази, і зафіксовано всюди, то біш це розкрадається наша земля, - повідомляє активіст Розумівки і голова ради ветеранів Віктор Білик.

- Ми виїжджали під час розкрадання землі і фіксували всі ці факти, направляли звернення в поліцію. Сам же Лагно не дав нам ніяких пояснень, чому він так діяв, - зазначає Тетяна Москаленко, депутат Долинської ОТГ.

Разом з тим, на зборах були і прихильники бізнесмена-депутата, які вважають, що акція протесту селян є політичною технологією протии в них. Сам же Юрій Лагно закинуті йому звинувачення називає брехнею. Зокрема, спростовує і заборону на випас корів, повідомивши, що навпаки для зручності зробив тирло для худоби.

Допомогти розібратися в ситуації, що склалася і розставити всі крапки над і разумовці попросили народного депутата України Вадима Кривохатько, якого запросили на зустріч із громадою. Вадим Кривохатько вислухав всі точки зору і зазначив, що назріваючий роками конфлікт потрібно вирішити мирним шляхом. Також народний депутат пообіцяв селянам всебічну підтримку в захисті їх інтересів, у разі, якщо озвучені на зустрічі факти порушень законодавства підтвердяться. З приводу отриманих від громади скарг, Вадим Кривохатько направить депутатські звернення до відповідних інстанцій. Хід їх розгляду бере під особистий контроль.

А поки що мешканці Розумівки сподіваються, що компетентні органи в решті решт нададуть правову оцінку діяльності Юрія Лагно і свавілля в районі припиниться.