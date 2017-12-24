Соціологи розповіли про лідерів симпатій виборців

Деталі грудня 24, 2017

19 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати соціологічного опитування, що проводилось на початку місяця у всіх регіонах України. Загалом було опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах держави.

Згідно оприлюднених інститутом даних, якби вибори президента відбувались у середині грудня, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко проголосували б 20,5% українців. Ще 16,9% готові голосувати за Петра Порошенка, 12,8% - за Анатолія Гриценка, 9,5% - за Юрія Бойка, 9,2% - за Олега Ляшка, 8,5% - за Андрія Садового, 7,8% - за Вадима Рабіновича. Інші вірогідні кандидати набрали б менше 5% голосів. За інформаціє соціологів, такі показники (окрім тих, хто не визначився з вибором і не збирається іти на вибори) є найближчими до можливих результатів реальних виборів.

Крім того, «Батьківщина» лідирує і у партійних рейтингах. Так, якби вибори до Парламенту проходили сьогодні, 17,2% проголосували б за партію Юлії Тимошенко, ще 13,4% - за «Блок Петра Порошенка», 10,7% - за «Опозиційний блок», 10,2% - за партію «За життя», 10,2% - за Радикальну партію, 8,8% - за «Громадянську позицію», 7,4% - за «Самопоміч», 5,4% - за ВО «Свобода». Решта партій не долає 5% бар’єру.

Повні дані опитування на сайті КМІС - http://www.kiis.com.ua/?cat=reports&id=730