Бюджет -2018: Рахуємо гроші

Деталі грудня 26, 2017

Верховна рада нинішнього року змогла ухвалити Державний бюджет України на 2018 рік своєчасно. Основні цифри кошторису

держави оприлюднив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ході національного прес-клубу реформ, що був організований Асоціацією міст України.

В Уряді називають документ «бюджетом економічного зростання» і зазначають: раніше державний кошторис приймали «під ялинку», а цьогоріч – дисципліновано і вчасно. У новому році нам обіцяють зростання соціальних стандартів, продовження реформ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, зокрема, наголосив, що децентралізація – це один з пріоритетів 2018 року. Буде побудовано 2000 нових об’єктів у громадах – школи, дитсадочки, басейни, громадський простір. Що саме будувати будуть вирішувати самі громади, оскільки саме на місці видніше, що потрібно будувати та розвивати.

За словами Оксани Продан, яка представляє Асоціацію міст України у Верховній Раді, завдяки співпраці з Урядом, парламентським комітетами, за підтримки народних депутатів у Державному бюджеті України на 2018 рік враховані інтереси громад. Так, спочатку бюджетним пакетом пропонувалося збільшити до 80% обсяг вилучення коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету (так звана реверсна дотація).

«Сьогодні діюча норма 50 на 50, і вона залишилася в бюджеті на наступний рік», – зазначила народний депутат.

Вона підкреслила, що при розрахунку показників базової та реверсної дотацій вперше враховано внутрішньо-переміщених осіб – це 1,5 млн людей. Оксана Продан розповіла, що в результаті дій Асоціації міст України у Держбюджеті-2018 передбачено переведення на прямі міжбюджетні відносини 299 об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися та відбудуться вибори у грудні 2017 року.

«Це був перший досвід, коли Уряд пішов на таку досить тісну співпрацю з Асоціацією міст», – наголосила Оксана Продан.

Володимир Гройсман презентував головні цифри Бюджету-2018.

Видатки на армію зростуть на 25%

Видатки на оборону і безпеку зростуть на 23,1% до 170,5 млрд гривень або 5,1 % ВВП.

Зокрема, на 17,2 млрд грн (на 25%) до 86 млрд грн збільшено ресурс для Міноборони. На бюджетну програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» виділено 59,9 млрд грн. Як запевняють урядовці, ці кошти дозволять повністю забезпечити особовий склад продовольством, обмундируванням, а також всі види виплат, в тому числі – підвищених зарплат військовим в зоні проведення АТО.

У наступному році збільшаться на 462 млн гривень видатки на лікування військових (до 1,9 млрд гривень), а також на 106,6 млн гривень – на придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил (до 857,6 млн гривень). Це означає, що 1300 сімей військових у наступному році мають отримати ключі від нових квартир.

Україна має оновлювати технічне забезпечення армії. Тому майже на 65% (до 16,4 млрд гривень) зростуть видатки на розвиток, закупівлю і модернізацію військової техніки.

В Україні почнеться масштабне будівництво доріг.

Розвиток дорожньої інфраструктури залишається серед пріоритетів бюджетного фінансування. У 2018 році на ремонт і будівництво доріг буде виділено рекордні 46,7 млрд грн. За ці кошти планують відремонтувати і побудувати щонайменше 4 тис. км доріг і 50 мостів. Зокрема, 4 млрд грн з державного бюджету буде виділено на будівництво і реконструкцію автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль-Умань; Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон. Цільове фінансування передбачене на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та дороги Харків – Охтирка. На кожну з цих доріг виділено по 2 млрд грн. Ще 1 млрд піде на покращення стану автомобільної дороги Житомир – Чернівці. 357,6 млн гривень виділено на реалізацію державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області». 250 мільйонів гривень зарезервовані для продовження будівництва мостів у Запоріжжі.

Впровадження енергоефективних технологій.

Продовжиться державна підтримка енергоефективних програм. Загалом на енергоефективність в наступному році буде витрачено 2 млрд грн. З цих коштів 1,6 млрд грн отримає Фонд енергоефективності. Окремо 400 млн грн передбачено на фінансування державної програми «теплих» кредитів. Це означає, що в наступному році державну допомогу на утеплення осель зможуть отримати ще принаймні 120 тис. родин.

Підтримка аграріїв.



У наступному році видатки на агропромисловий комплекс збільшаться на 15% і складуть 7,3 млрд гривень. З цих коштів понад 1 млрд гривень буде направлено на підтримку малих і середніх фермерських господарств. Дотація сільгоспвиробникам в бюджеті-2018 передбачена на рівні 2 млрд гривень. Вперше в бюджетному кошторисі 4 млрд грн буде виділено на підтримку розвитку тваринництва.

Інфраструктурний розвиток територій.



Продовжиться процес децентралізації. У наступному році ресурс місцевих бюджетів складе 556,1 млрд грн, що на 15,1% більше, ніж цього року. Доходи місцевих бюджетів збільшаться на 22,3% до 253,1 млрд грн. Обсяги державної підтримки об’єднаних територіальних громад збільшені до 12,9 млрд грн: 5 млрд грн. складе субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів, 1,9 млрд грн – субвенція для розвитку інфраструктури ОТГ, 6 млрд грн буде направлено на фінансування ДФРР. Ці кошти дозволять реалізувати більше 2 тис. нових інфраструктурних проектів.

У головному кошторисі країни на наступний рік враховані міжбюджетні трансферти в обсязі 308,4 млрд грн для 1288 місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом (з них 665 бюджетів об’єднаних територіальних громад).

Зарплати вчителів зростуть на 25%

У наступному році освіта залишиться одним із пріоритетів соціальних видатків. Тому видатки зведеного бюджету на освіту збільшаться майже на 20% і складуть 219,1 млрд грн.

Депутати підтримали пропозицію уряду підвищити вчительські зарплати на 25%. Підвищені зарплати отримають понад 406 тис. українських вчителів.

В бюджеті-2018 також закладені видатки на проведення освітньої реформи. Зокрема, 1 млрд гривень виділено на модернізацію початкової школи, 386,6 млн гривень – на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, 373,3 млн гривень – на підручники для учнів перших класів. Також гроші будуть виділені на створення національної електронної платформи для розміщення навчальних ресурсів. Розмір видатків за цією статтею – 54,6 млн гривень.

Наука отримає гроші.



У наступному році на науку буде виділено 8,2 млрд грн, що на 28% більше, ніж цього року. Загалом на фундаментальні і прикладні дослідження заплановано витратити 7,7 млрд грн.



Медична галузь.



У наступному році загальні видатки на охорону здоров’я зростуть на 13,2 млрд грн. (майже на 13%) до 115,2 млрд грн. Збільшується фінансування програми «Доступні ліки». У бюджеті-2018 на цю програму передбачено 1 млрд грн, що на 300 млн грн більше, ніж нинішнього року. Планується розширити перелік ліків, які включені до програми, та зробити лікування хронічних захворювань доступнішим.

Майже 6 млрд грн буде спрямовано на централізовану закупівлю ліків та вакцин, яка проводиться через міжнародні організації.

Вперше буде виділено кошти на розвиток в Україні послуг з трансплантації – 112 млн грн передбачено на реалізацію пілотного проекту з трансплантації органів. Програма лікування громадян за кордоном буде профінансована на 389,9 млн грн.

Продовжиться робота з розширення мережі центрів серцево-судинної хірургії. На це в бюджеті на наступний рік передбачено 150 млн грн. Завдяки цьому людям, у яких стався інсульт або інфаркт, надаватимуть своєчасну якісну медичну допомогу, що має зменшити рівень смертності і інвалідності від серцево-судинних захворювань.

ЖКГ.

В 2018-му 71 млрд грн. з державного бюджету будуть спрямовані на адресні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Загалом видатки на соціальні допомоги, пільги і субсидії в 2018 р складуть 126,8 млрд грн проти 117,6 млрд грн у цьому році.

Заробітна плата.

Бюджет на наступний рік передбачає чергове зростання мінімальної заробітної плати – до 3723 грн (з цього року міні малку було збільшено вдвічі – до 3200 грн) або на 16,3%. Загалом середня зарплата зросте до 10 тис грн. Як запевняє Володимир Гройсман, у бюджет-2018 закладено достатній ресурс для виплат осучаснених пенсій і відновлення виплат пенсій у повному обсязі працюючим пенсіонерам.



КУЛЬТУРА.

Видатки на культуру за останні два роки виростуть майже вдвічі. Особлива увага – до програм, спрямованих на збереження національної пам’яті та історії. Зокрема, в наступному році 200 млн грн буде скеровано на організацію та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності; 330,5 млн грн – на добудову Національного музею «Меморіал жертв голодомору».

Кіно і «німці».

Близько 1 млрд грн передбачено в бюджеті на наступний рік на розвиток вітчизняного кінематографу. Додаткове фінансування отримають національні театри, збільшаться видатки на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів.



Прогнозний показник зростання економіки в наступному році – 3%. За всіма цими розрахунками Бюджет-2018 Прем’єр-міністром України визначений як бюджет розвитку країни.



Наталія Федорова