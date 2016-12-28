Молодь знайомиться із Європейським Союзом

Деталі грудня 28, 2016

В Запорізькій області тривають заходи з реалізації проекту „Європейська інтеграція України очима молоді”. Проект за підтримки Міністерства молоді та спорту реалізовує Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Асоціація інтернів Верховної Ради України”.

29-30 листопада у Запоріжжі в рамках проекту пройшла науково-практична конференція „Європейський Союз. Сучасний стан: плюси та мінуси”.

-Цікавим моментом було те, що в рамках конференції працювало три локації, - розповів Директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко. - На історичному факультеті Запорізького національного університету молодим людям розповіли про європейську освіту, про можливості та перспективи її отримання, зокрема, надали конкретні рекомендації – куди та як звертатися, що для цього потрібно. На острові Хортиця лідери молодіжних рухів з усієї України обговорили стратегічні питання інтеграції українського суспільства до європейської спільноти. У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці всі бажаючі могли долучитися до роботи конференції і прослухати доповіді щодо роботи центрів „Мова. Культура. Німеччина”, „Інформаційний центр ОБСЄ”, „Центр „Європейської інформації”, та „Вікно в Америку” які представили завідувач відділу документів з гуманітарних наук ЗОУНБ Марина Дядюн, завідувач відділу документів іноземними мовами Наталія Яценко та координатор центру „Вікно в Америку” Інна Павленко.

Другим, не менш цікавим заходом став семінар-тренінг “Європейська інтеграція України очима молоді”, що відбувся в Запоріжжі 4-5 грудня. У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї пройшла зустріч молодих лідерів національно-культурних товариств. На острові Хортиця учасники семінару відвідали Історико-культурний комплекс „Запорозька січ” та інші цікаві об’єкти заповідника.

У заході взяли участь представники вірменської молодіжної організації „Урарту”, громадської організації німецької молоді „Заммельзуріум”, громадської організації „Спілка поляків Запоріжжя „Полонія”, товариства польської культури ім. Св. Іоанна Павла ІІ, грецького товариства „Еллада”, Запорізького обласного товариства болгарської культури, Запорізької міської громадської організації „Лачо Дром”, Запорізького єврейського громадського центру „Мазаль Тов”.

Молодим людям розповіли про можливість отримання грантів від європейських донорів для реалізації проектів національно-культурних товариств, про організаційну та консультативну допомогу держави.

8-9 грудня семінар-тренінг „Європейська інтеграція України очима молоді” відбувся у місті Бердянськ. Розглядалися питання євроінтеграційних процесів під кутом регіональних відмінностей, питання інтеграції до європейського культурового простору крізь призму національних культур. Участь у заході взяли, зокрема, представники полку „Азов”. Цікавою родзинкою семінару стало моделювання процесів в Бердянському районі на прикладі конфлікту в Одеській області.

15-16 грудня конференція „Європейський Союз. Сучасний стан: плюси та мінуси” пройшла в місті обласного значення - Мелітополі. До заходу залучилися молодь з вишів, громадських організацій інших областей. Під час заходу розглядалися питання „Сучасні виклики Європи – міграція, безробіття, „старіння нації”, „Роль молоді в євроінтеграційних процесах”, „Національні меншини та діаспори в Європі та Україні – компаративний аналіз”. У роботі конференції взяли участь фахівці Запорізького національного університету, Запорізької державної інженерної академії, Національного університету ім. М. Драгоманова та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Учасники конференції з Мелітопольського державного педагогічного університету презентували проект „Інтеркультурне місто”.

- Молодь активно цікавиться сучасним станом Європейського Союзу, - зазначив Владислав Мороко. – Багато хто пов’язує своє майбутнє з діяльністю в єдиному європейському просторі, практично всі молоді люди вважають себе європейцями та готуються брати активну участь в євроінтеграційних процесах.