Thursday, February 02, 2017
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Нові горизонти професійної реалізації у майбутньому

Деталі
лютого 01, 2017

У рамках проекту допомоги Україні від Китайської народної республіки середнім навчальним закладам Запорізької області надано 964 комп’ютери. З них 40 комп’ютерів отримали школи Василівського району. Голова райдержадміністрації Валерій Кошеленко і депутат Запорізької обласної ради Катерина Луценко вручили сертифікати на комп’ютерне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення Дніпрорудненській спеціалізованій школі I-III ст. «Талант».
Валерій Олегович зазначив, що реалізація даного проекту дає можливість, за допомогою сучасних IT-технологій, учням районних шкіл отримувати сучасні знання та відкриває для них нові горизонти професійної реалізації у майбутньому.

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