Деталі лютого 01, 2017

У рамках проекту допомоги Україні від Китайської народної республіки середнім навчальним закладам Запорізької області надано 964 комп’ютери. З них 40 комп’ютерів отримали школи Василівського району. Голова райдержадміністрації Валерій Кошеленко і депутат Запорізької обласної ради Катерина Луценко вручили сертифікати на комп’ютерне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення Дніпрорудненській спеціалізованій школі I-III ст. «Талант».

Валерій Олегович зазначив, що реалізація даного проекту дає можливість, за допомогою сучасних IT-технологій, учням районних шкіл отримувати сучасні знання та відкриває для них нові горизонти професійної реалізації у майбутньому.