Володимир Буряк проконтролював початок другої черги робіт з капітального ремонту дороги в аеропорт

Деталі червня 29, 2017

У Запоріжжі розпочався капітальний ремонт дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», на ділянці від Військового містечка до аеропорту.

Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював початок виконання робіт під час виїзної наради. У ньому взяли участь представники підрядної організації, КП «Управління капітального будівництва», районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району.

- Сьогодні починається другий етап капітального ремонту дороги в аеропорт. У 2016 році ми виконали реконструкцію ділянки від траси Харків-Сімферополь до Військового містечка. У цьому році роботи будуть проводитися від Військового містечка до безпосередньо аеропорту. Застосовується комплексний підхід. Це не просто заміна асфальту, але і благоустрій тротуарів, зупинок кишень, зелених зон, - сказав Володимир Буряк.

У 2016 році в Запоріжжі пройшов перший етап реконструкції дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». На ділянці від траси Харків-Сімферополь до Військового містечка замінено асфальтове покриття, облаштовані заїзди у двори, приведена до ладу прилегла до дороги територія, впорядковано зупинкові комплекси, паркувальні «кишені» на дорозі.

Тепер прийшла черга наступного відрізка дороги, від Військового містечка до аеропорту. Проведена експертиза проекту, на конкурсних торгах визначено генпідрядника.

Тут буде капітально відремонтовано близько трьох кілометрів дороги. Зараз стартували підготовчі роботи - розбирання існуючого дорожнього покриття, бетонного бордюру, дорожніх плит. Крім влаштування основи, установки нових бордюрів, укладання асфальту на дорозі, будуть облаштовані зупиночні «кишені», тротуари, встановлені дорожні знаки, нанесена розмітка і так далі.

- Це досить жвава магістраль, що в першу чергу пов'язано з постійним збільшенням кількості авіаційних рейсів в нашому аеропорту. Тому перекривати її повністю ми не плануємо, щоб не створювати незручностей запорожцям і гостям міста. Можливі тільки короткочасні перекриття дороги на завершальному етапі, але тільки в нічний час, таку обіцянку дали підрядники. Ремонт буде проводитися по окремих дільницях, в так званому шаховому порядку, тобто одна частина дороги буде відкрита, - зазначив Володимир Буряк.

Договірної термін завершення робіт в кінці жовтня, але підрядники обіцяють завершити капітальний ремонт раніше. Відзначимо, в разі перекриття магістралі капітальний ремонт можна було виконати набагато швидше, але на вимогу Володимира Буряка це вирішено було не робити, щоб не створювати незручності автомобілістам, суспільного транспорту.

Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що дорога в аеропорт має стати для Запоріжжя зразком, як потрібно реконструювати і капітально ремонтувати міські магістралі, цей державний стандарт якості. Саме тому завдання КК «Управління капітального будівництва», підрядників - постійний і жорсткий контроль за якістю робіт.

На думку Володимира Буряка, Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» і дорога в аеропорт повинні стати показником якісного розвитку інфраструктури міста. Саме тому проекти розвитку аеропорту і реконструкції дороги реалізуються комплексно.