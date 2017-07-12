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16 липня на 2+2 стартує новий футбольний телесезон

Деталі
липня 12, 2017

У неділю, 16 липня, 2+2 покаже стартовий матч чемпіонату України «Зоря» – «Сталь», який відкриє новий футбольний телевізійний сезон.
У новому сезоні команда 2+2 готує прямі трансляції поєдинків Чемпіонату та Кубку України, прем’єри спецпроектів про події та персони вітчизняного і світового спорту, а також оновлене футбольно-аналітичне ток-шоу «Профутбол». Кожного ефіру незмінні ведучі програми Ігор Циганик та Олександра Лобода підбиватимуть підсумки тижня разом з футбольним експертами, а також авторами найбільш резонансних матеріалів. Вперше до обговорення найгостріших моментів туру у студії долучатимуться відомі зірки шоу-бізнесу, котрі знають все про український футбол.
«Програмі «Профутбол» майже 7 років і щоразу наша команда робить все, щоб здивувати глядача. Цього сезону ми приділятимемо більше часу графічному відтворенню та візуалізації матеріалів. Менше розмов - більше відео та важливої інформації. Ми стаємо ближчими до глядача - ще більше ексклюзивів, ще більше аналітики та розваг. Ми будемо запрошувати в студію наших журналістів - авторів найцікавіших матеріалів, щоб у режимі прямого ефіру дізнатися найважливіші деталі», – поділився планами ведучий програми «Профутбол» Ігор Циганик.
Новинкою проекту стане рубрика з Олександрою Лободою, у якій глядачі 2+2 дізнаватимуться подробиці футбольних подій з різних куточків України. Гарячі новини прямо зі стадіону, залаштунки найцікавіших матчів, ексклюзивні інтерв’ю із сучасними героями і легендами футболу – у кожному прямому включенні з чарівною ведучою.
16 липня о 19:20 розпочнеться пряма трансляція матчу чемпіонату України «Зоря» – «Сталь», а 18 липня о 18:50 - поєдинку столичного «Динамо» і одеського «Чорноморця». Після завершення матчу, о 21:00, на глядачів чекає перша програма оновленого «Профутболу».

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